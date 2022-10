Jeux du Québec 2026 - Victoriaville reçoit un « A+ » dans son évaluation technique

VICTORIAVILLE, QC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Victoriaville franchit une nouvelle étape dans ses démarches visant à accueillir la 60e Finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026. L'analyse du dossier technique, la visite du Comité d'évaluation technique de SPORTSQUÉBEC et les discussions avec le comité de candidature de Victoriaville ont permis à la Ville de recevoir une excellente note, confirmant ainsi la poursuite des efforts du comité de candidature.

Le comité de mise en candidature est déjà en marche pour l’obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2026. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Le dépôt du rapport final du Comité d'évaluation technique vise à mesurer la capacité d'accueil du milieu en évaluant les différents aspects de la candidature tels que les sites de compétition, l'hébergement des délégations et des adultes, l'alimentation, les cérémonies et la centrale administrative.

« Victoriaville est en marche et prête à faire vivre une expérience inoubliable aux jeunes athlètes de partout au Québec. Cette excellente note reçue démontre le sérieux de notre démarche, mais également la grande qualité des infrastructures mises à la disposition des délégations appelées à performer lors des Jeux du Québec », indique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Pour sa part, le président du comté de candidature est confiant que les travaux menés par l'équipe vont positionner avantageusement Victoriaville dans ses démarches visant l'obtention des Jeux du Québec. « Les membres du comité de mise en candidature, à commencer par ceux responsables du volet infrastructures et programmation, peuvent être fiers de cette évaluation. La deuxième étape consiste à déposer un cahier des partenaires essentiels et un budget préliminaire visant à confirmer des engagements financiers concrets d'une part et démontrer la viabilité du cadre budgétaire présenté d'autre part », précise le président du comité de mise en candidature, Claude Charland.

L'évaluation du dossier technique a permis de signaler certains points forts de la candidature de Victoriaville et sa région, notamment, la proximité de la majorité des sites de compétition et d'hébergement et la qualité exceptionnelle de plusieurs sites de compétitions et du site des cérémonies de même que de la visite technique en soi.

Dès maintenant, les personnes intéressées à appuyer la candidature de Victoriaville peuvent s'inscrire sur le site Internet et signifier leur intérêt à s'impliquer à titre de bénévole. Il est possible de le faire en remplissant le formulaire disponible au vic.to/jeuxduquebec .

