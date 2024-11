Jeunes hébergés en unité de débordement en Montérégie-Est: la Commission des droits présente ses conclusions d'enquête

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dévoilé aujourd'hui ses conclusions d'enquête sur les conditions d'hébergement des jeunes dans des unités de débordement en Montérégie-Est et conclu qu'elle a raison de croire que les droits de ces jeunes ont été lésés par le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS). L'enquête démontre notamment que les jeunes étaient exposés à des conditions de vie inadéquates marquées par une proximité excessive, une absence d'intimité et des aménagements déficients.

Bien que des démarches aient été entreprises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) pour stabiliser les services, la Commission constate notamment une absence de réponse aux demandes de financement pour la création de nouvelles places d'hébergement, ce qui entraîne la réutilisation fréquente de ces unités temporaires face à la demande accrue.

L'enquête avait été déclenchée à la suite de la publication d'articles médiatiques et menée en vertu des pouvoirs que la Loi sur la protection de la jeunesse confère à la Commission des droits.

La Commission a formulé les recommandations suivantes au ministre responsable des Services sociaux:

De mettre les mesures nécessaires en place en collaboration avec le PDG et la DPJ de la Montérégie-Est, afin de s'assurer que les unités Mirage, ou toute autre unité présentant les mêmes caractéristiques ne soient plus utilisées comme unités de débordement.

Prendre les moyens pour mettre les mesures nécessaires en place afin d'assurer, que lorsque des problématiques reliées aux ressources sont portées à la connaissance du MSSS par une DPJ, qu'une évaluation des impacts potentiels sur les droits des enfants soit exécutée rapidement, afin d'assurer le respect des droits.

De faire parvenir à la Commission, dans un délai de trois mois de la réception de la présente décision, un engagement formel à l'adoption et la mise en place des mesures, avec une évaluation du délai de réalisation requis.

« Les conditions d'hébergement des jeunes doivent respecter leur bien-être et leur besoin d'intimité, et non être dictées par des manques de ressources ou des solutions temporaires inadéquates. La Commission fera les suivis nécessaires pour déterminer l'état actuel de la situation et s'assurer que les jeunes soient dans un environnement adéquat », a déclaré Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission, responsable du mandat jeunesse.

Le document Résumé des conclusions et recommandations peut être consulté sur le site Web de la Commission : https://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/enquete-Unite-Monteregie

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

