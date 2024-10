OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'AFGC, qui s'est tenue le 9 octobre, l'Association des firmes de génie-conseil Canada (AFGC) a annoncé que Jérôme Pelletier assurerait la présidence du conseil d'administration de l'AFGC en 2024-2025.

M. Pelletier apporte à son nouveau rôle de président une somme incroyable de connaissances et de compétences, en particulier dans le domaine de la durabilité et de l'innovation.

M. Pelletier compte plus de 20 ans d'expérience chez BBA, une firme de génie-conseil pancanadienne dont la mission est de guider l'industrie de l'énergie et des ressources naturelles vers la décarbonation et l'objectif de zéro déchet. Il a la réputation de mobiliser et diriger des équipes talentueuses afin d'aider sa clientèle à opérer les transformations voulues à l'aide de solutions fiables, sûres et durables. Son succès repose sur une compréhension profonde des défis que l'industrie doit relever et sur un sens aigu des affaires dans un monde qui évolue rapidement.

M. Pelletier croit fermement que l'avenir de notre pays dépend de la priorité accordée à l'innovation durable et à la croissance inclusive, et que l'industrie du génie-conseil joue un rôle de premier plan dans la réussite du Canada à cet égard.

« C'est un immense honneur pour moi d'assumer ce rôle, qui consistera notamment à promouvoir l'expertise technique essentielle de nos membres et leur fonction de bâtisseurs de collectivités partout au pays, a déclaré Jérôme Pelletier lors de sa nomination au poste de président. Je m'appuierai sur l'héritage exceptionnel laissé par ma prédécesseure, Allyson Desgroseilliers, pour contribuer avec enthousiasme à la prospérité durable de notre industrie et de tous les Canadiens. »

« Le leadership, l'expertise et la passion de Jérôme profiteront grandement à notre organisme pendant la période qui précède les prochaines élections fédérales, a déclaré le président et chef de la direction de l'AFGC, John Gamble. Les prochains mois et la période de campagne électorale nous fourniront une occasion cruciale de défendre les intérêts de nos membres et de susciter des changements positifs pour notre industrie, et avec Jérôme à la présidence, je suis certain que nous y parviendrons. »

À propos de l'AFGC

L'AFGC représente les firmes canadiennes offrant des services professionnels de génie-conseil au secteur public et privé. Ces services comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types de projets d'ingénierie, ainsi que la prestation d'une expertise et de conseils indépendants dans une vaste gamme de branches du génie et de domaines connexes. Pour plus de renseignements au sujet de l'AFGC, visitez www.acec.ca.

SOURCE Association of Consulting Engineering Companies

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Leanne Plamondon, directrice des Communications et du marketing, Association des firmes de génie-conseil - Canada, [email protected] 343-804-9921