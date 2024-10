Claude Décary reçoit le prix Beaubien pour l'ensemble de ses réalisations

OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des firmes de génie-conseil - Canada (AFGC) est heureuse d'annoncer que Claude Décary, P.Eng, est le récipiendaire du Prix Beaubien 2024. Ce prix a été créé en 1984 pour honorer la mémoire de James de Gaspé Beaubien, qui a fondé l'AFGC en 1925. Il rend hommage à des personnes pour leur contribution de toute une vie au génie-conseil et à l'AFGC. L'identité du lauréat a été dévoilée lors de la soirée de remise des Prix canadiens du génie-conseil 2024, le 24 octobre dernier.

Pendant une impressionnante carrière de plus de 40 ans, Claude s'est distingué par son éthique de travail sans faille et son excellent jugement. Très tôt, il s'est taillé la réputation d'être un pionnier de l'efficacité énergétique et du développement durable au Québec. Il a mené des initiatives dans ce domaine, qui est devenu de plus en plus important dans la foulée des premiers chocs pétroliers des années 1980. Il est d'ailleurs à l'origine de l'un des premiers programmes d'éclairage efficace au Québec. Il a également mené un ambitieux programme d'analyse énergétique de milliers de bâtiments commerciaux et industriels au Québec afin de mettre au point et d'appliquer des mesures favorisant les économies d'énergie.

Au cours des années 1990, Claude a géré plusieurs projets emblématiques au Québec et en Ontario, notamment le Musée canadien des civilisations, la Biosphère et le Biodôme, qui témoignent tous de son expertise en matière d'innovations respectueuses de l'environnement. Claude s'est également fait connaître entre 2002 et 2020, alors qu'il était à la tête de la firme Bouthillette Parizeau. Pendant 18 ans, il a accordé la priorité à la qualité du service et trouvé des moyens efficaces de mieux répondre aux besoins de ses clients. Il a ainsi habilement géré cette firme et veillé à son essor, comme en témoigne la taille de ses effectifs, qui sont passé de 80 à 500 employés.

En plus d'être un leader exceptionnel, Claude s'est toujours investi corps et âme dans le succès de l'industrie. Ses 20 ans de service au sein de l'Association des firmes de génie-conseil (AFG) - Québec, dont deux mandats de président, ont été déterminants et font de l'AFG-Québec une organisation respectée et dynamique. À l'échelle nationale, il a également été directeur pour le Québec au sein du conseil d'administration de l'AFG-Canada pendant quatre ans.

La passion de Claude pour le génie-conseil et le développement durable l'a également amené à se consacrer à plusieurs autres organismes efficaces dans le secteur du bâtiment - notamment l'Association québécoise pour la maîtrise de l'Énergie (AQME), BOMA Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Grâce à son leadership au sein de ces groupes, il a fait valoir l'importance du génie-conseil auprès des propriétaires et des gestionnaires immobiliers.

Malgré un horaire chargé, Claude prend toujours le temps d'appuyer les causes qui lui tiennent à cœur. Il fait du bénévolat auprès de nombreux organismes de bienfaisance qui œuvrent pour la santé, l'éducation, pour une société plus équitable ou pour la prochaine génération d'ingénieurs. Il a participé activement à des campagnes et activités de financement pour Centraide, la Fondation Chu Ste-Justine, Tel-jeunes, ainsi que pour des dizaines d'hôpitaux et de commissions scolaires. Claude a toujours fait preuve d'une réelle volonté de redonner à la collectivité. Il donne la priorité à la dimension humaine du génie, une qualité fortement appréciée par ses pairs.

Les effets positifs du travail de Claude ne sont pas passés inaperçus. Son action caritative, son expertise et son succès commercial ont été régulièrement reconnus dans les médias au fil des ans. Il a également dirigé divers projets primés et, en 2012, l'AQME l'a récompensé pour avoir contribué à améliorer la vie des gens au Québec et au Canada grâce à son sens de l'innovation, sa créativité, sa passion et son engagement envers sa profession.

Grâce à sa générosité, à son dévouement indéfectible envers le développement durable et à l'enthousiasme avec lequel il s'investit au sein de l'industrie depuis 40 ans, Claude est le candidat tout désigné pour le prix Beaubien 2024.

