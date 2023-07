Jérôme Côté-Allard, finaliste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

ALMA, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Jérôme Côté-Allard, de l'entreprise Les Paysans du Fjord, à Saint-Félix-d'Otis, est finaliste au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses compétences de gestionnaire.

« Félicitations à Jérôme Côté-Allard! Par ce concours qui met en avant-plan des personnalités qui se distinguent par l'enrichissement des connaissances et par des bonnes pratiques du domaine, cet entrepreneur agricole s'est démarqué. Je salue les efforts des 10 finalistes qui sont sans contredit des meneurs, des gens en tête de peloton qui contribuent aujourd'hui à bâtir l'agriculture de demain. Chapeau, Jérôme, vous pouvez être fier de votre parcours impressionnant! »

M. Yves Lefebvre, directeur territorial à La Financière agricole du Québec

À propos de Jérôme Côté-Allard

Les Paysans du Fjord inc., Saint-Félix-d'Otis

« Je suis fier que cette ferme soit assez rassembleuse pour que trois nouveaux partenaires veuillent maintenant se joindre à l'entreprise. Cette force rassembleuse est exactement ce qui me fait aller de l'avant. »

Jérôme Côté-Allard, co-propriétaire de la ferme Les Paysans du Fjord, a rêvé et réfléchi à ce projet pendant des années avant de se lancer en 2020. L'objectif de départ a été de se positionner au sein d'une communauté présente pour les uns et les autres, et près d'un centre pour favoriser les ventes et la visibilité. L'entreprise mise sur l'efficacité et l'écologie en maximisant les façons de faire ainsi que les installations. « Il demeure très important pour nous de vendre le plus possible directement dans notre village, de façon à maximiser les relations directes et locales. » Dès leur première année de culture, presque tous les produits (porc, poulet, œufs, légumes) avaient été vendus localement et dans les épiceries du village. Après seulement deux ans, Les Paysans du Fjord ont su conquérir la clientèle de la région avec leurs produits frais, dont leur excellente pizza offerte en saison.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

