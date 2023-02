HOUSTON, le 1er févr. 2023 /CNW/ -- Dans le respect de la tendance de l'industrie à mettre l'accent sur les technologies novatrices pour remplacer la fracturation conventionnelle, Jereh a présenté ses plus récentes solutions de fracturation au congrès HFTC 2023 : Apollo, l'unité de fracturation à turbine et IntelliFrac, l'unité de fracturation électrique, qui réduisent les émissions, sont moins coûteuses et offrent un meilleur rendement en créant une plus grande puissance condensée par unité.

L'industrie du pétrole et du gaz fait face à des demandes croissantes pour accroître son efficacité et réduire son empreinte carbone afin de répondre au défi présenté par l'augmentation des émissions de GES et de devenir plus durable. « Les entreprises commencent à mettre en œuvre un parc de fracturation électrique ou des parcs de fracturation à turbine à entraînement direct pour les opérations de fracturation, et celles qui ont opté pour ces solutions ne retournent pas au diesel », a déclaré M. Lyoid Fussell, vice-président, unité du Développement des affaires, lors de la conférence technologique de la SPE ( https://streaming.spe.org/esg-focus-leads-to-technology-improvements2 ).

Depuis 2011, Jereh fabrique de l'équipement de fracturation pour faciliter la transition vers des sources d'énergie plus propres et promouvoir la décarbonisation tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts des entreprises de production de pétrole et de gaz. Jereh fournit à la fois de l'équipement de fracturation à turbine à entraînement direct et de l'équipement de fracturation électrique, à savoir l'équipement le plus novateur et conforme aux critères ESG offert sur le marché aujourd'hui.

L'unité de fracturation électrique de Jereh, IntelliFrac, est équipée d'une pompe à piston de 7 000 HP qui augmente le temps de fonctionnement et produit des pressions élevées pour les opérations de fracturation. De plus, l'équipement électrique peut régler avec précision les taux d'injection et la pression puisque les moteurs électriques remplacent les systèmes alimentés au diesel, tout en diminuant les coûts d'entretien et les déchets. L'unité IntelliFrac de Jereh peut être alimentée par le réseau ou par Power2Go de Jereh, un groupe électrogène mobile à turbine à gaz qui produit 33 MW d'électricité, utilisé pour alimenter tout un parc de fracturation électrique. Jereh a fourni plus de 300 unités de sa technologie de fracturation électrique dans le monde.

L'unité de fracturation à turbine de Jereh, Apollo, peut fonctionner entièrement au gaz naturel ou entièrement au diesel. Lorsqu'elle est alimentée entièrement au gaz naturel, elle optimise les opérations de fracturation en augmentant l'efficacité et la souplesse et en réduisant les coûts d'exploitation. La puissance de sortie d'une unité Apollo est équivalente à celle de deux unités conventionnelles de fracturation au diesel de 2 500 HP. Comparativement aux écarts de fracturation des moteurs diesel traditionnels, Apollo réduit les coûts en réduisant l'empreinte d'exploitation de 43 % tout en fournissant plus de haute pression hydrostatique.

À propos de Jereh

Fondée en 1999, Jereh est une société internationale spécialisée dans la fabrication d'équipements pour le pétrole et le gaz et la prestation de services pour champs pétrolifères. Jereh Energy Equipment and Technologies Corporation (JEET) est une filiale de Jereh en Amérique du Nord, qui a ouvert ses bureaux en 2008. JEET possède un bureau et une usine de fabrication à Houston, aux États-Unis.

