HOUSTON, le 28 mars 2024 /CNW/ - Au quatrième trimestre de 2023, Jereh a annoncé une commande réussie visant à fournir un parc complet de fracturation électrique à une entreprise de service pétrolière de renom aux États-Unis. La commande comprend le parc de fracturation hydraulique et électrique de 7 000 HP de Jereh, ainsi que l'équipement auxiliaire. Les unités ont été livrées aux clients afin de fournir des opérations de fracturation plus propres, efficaces et rentables.

La photo montre 5 unités du parc de fracturation électrique de Jereh. (PRNewsfoto/Jereh Group)

Alors que l'industrie de l'énergie est aux prises avec des défis associés au coût, à l'efficacité et aux émissions de carbone, des centaines d'exploitants cherchent activement de l'équipement de fracturation novateur pour optimiser leurs activités. L'unité de fracturation électrique de Jereh, appelée IntelliFrac, gagne en popularité pour sa fiabilité et ses caractéristiques conformes aux critères ESG.

Depuis 2022, Jereh a fourni plus de 300 unités de sa technologie de fracturation électrique et de ses solutions personnalisées à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, l'unité de fracturation électrique de 7 000 HP de Jereh a fonctionné sans heurts dans un certain nombre de grands champs aux États-Unis, ayant accumulé plus de 4 000 heures d'exploitation depuis mai 2023, ce qui démontre sa durabilité et sa fiabilité dans les conditions de terrain les plus difficiles. L'unité est dotée de la pompe à pistons plongeurs à alimentation électrique Quintuplex JR7000QPE, qui offre un débit élevé, une puissance exceptionnelle et une durée de vie prolongée. L'unité de fracturation électrique fournit un débit maximal de 18,9 bpm sous la pression de service maximale d'environ 11 000 psi, et un débit constant de 15,6 bpm lors d'une opération en continu.

Le parc de fracturation électrique IntelliFrac peut être alimenté par de multiples sources d'énergie électrique, en particulier, avec des applications massives hors réseau électrique, ou unités de production d'électricité, etc. Lorsque jumelé à l'électricité du réseau, il ne produit aucune émission, ce qui en fait une solution polyvalente et respectueuse de l'environnement.

L'expertise mondiale de Jereh dans le domaine de la fabrication d'équipement pétrolier et gazier se traduit par un équipement de qualité supérieure qui répond aux demandes régionales. Au sein du marché concurrentiel du pétrole et du gaz aux États-Unis, Jereh se démarque comme partenaire de confiance. Grâce à sa vaste expérience et à ses offres de produits complètes, Jereh fournit des équipements et des solutions fiables et de qualité supérieure, conçus pour optimiser les activités et optimiser les résultats.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2372980/The_picture_shows_5_units_Jereh_s_electric_fracturing_fleet.jpg

SOURCE Jereh Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yan Zhang, [email protected]