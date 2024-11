Ashley Flowers, première podcasteuse aux États-Unis et animatrice du podcast à succès Crime Junkie, se joindra à Jennifer Witz pour discuter de l'avenir de l'audio

ARLINGTON, Virginie, 13 novembre 2024 /CNW/ - La Consumer Technology Association® (CTA) , propriétaire et productrice du salon CES® , l'événement de technologie le plus puissant au monde, vient d'annoncer la présence de Jennifer Witz, cheffe de la direction de SiriusXM, une entreprise de divertissement audio de premier plan en Amérique du Nord, au CES 2025. Au cours d'un événement qui a eu lieu à la House of Sound de McIntosh Group cet après-midi, la CTA a annoncé que Mme Witz monterait sur scène aux côtés d'Ashley Flowers, podcasteuse numéro un aux États-Unis, animatrice du podcast à succès Crime Junkie et fondatrice d'audiochuck, une entreprise médiatique de premier plan. Jennifer Witz et Ashley Flowers participeront à une discussion informelle sur l'évolution de l'audio et sur ce seront selon elles les prochaines étapes pour l'industrie.

« Nous sommes ravis d'accueillir SiriusXM sur la scène des allocutions pour discuter de l'impact transformateur du divertissement audio, de la radio par satellite à la diffusion en continu en passant par le podcasting », a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction de la CTA. « SiriusXM est un pionnier qui introduit constamment de nouveaux médias et divertissements au bénéfice de ses près de 150 millions d'auditeurs par mois. J'ai hâte d'écouter Jennifer et d'en apprendre davantage sur la façon dont les progrès technologiques transforment la manière dont les récits sont produits et consommés. »

Jennifer Witz a rejoint les rangs de SiriusXM en 2002 avant d'être nommée cheffe de la direction en janvier 2021. Elle a supervisé l'évolution et la transformation numérique de l'entreprise et a renforcé sa position en tant que plateforme audio de premier plan, desservant des millions d'auditeurs avec une approche axée sur l'humain. Mme Witz est reconnue pour sa vision stratégique et son engagement à élargir l'offre de SiriusXM, en proposant notamment une liste puissante et diversifiée de certaines des voix les plus célèbres d'aujourd'hui dans les domaines du divertissement, de l'actualité, de la musique, des sports, des conférences, et plus encore; elle est également engagée envers l'évolution de la technologie de la diffusion en continu, l'intégration aux systèmes automobile et la croissance des activités publicitaires de l'entreprise. Avec Jennifer Witz à la barre, l'entreprise a continué de faire de grands progrès vers sa vision globale, qui est de façonner l'avenir de l'audio, où chacun est connecté sans effort aux voix, aux histoires et à la musique qu'il aime.

« Je suis honorée de prendre la parole au salon CES pour discuter de l'évolution de l'audio, de l'impact de la technologie sur la consommation des médias et des façons dont l'art et la science peuvent s'unir pour captiver les auditeurs du monde entier », a déclaré Jennifer Witz. « L'audio est un moyen incroyable d'intéresser les auditeurs et d'établir des liens profonds et significatifs grâce à la musique et à la narration, ce qui est essentiel pour les marques et les plateformes dans le paysage médiatique encombré d'aujourd'hui. Avec Ashley Flowers, qui a bâti une communauté vraiment passionnée et engagée avec son podcast Crime Junkie et la société audiochuck, je me réjouis à l'idée de mettre la lumière sur la puissance de l'audio d'aujourd'hui alors que nous nous tournons vers son avenir. »

En tant que podcasteuse numéro un du réseau de podcasts de SiriusXM, Ashley Flowers attire l'un des plus importants auditoires de podcasts, s'adressant chaque mois à des millions d'auditeurs avec son émission saluée par la critique, Crime Junkie. Reconnue pour ses capacités de narration inégalées et son dévouement à débusquer des récits captivants, Ashley Flowers a bâti audiochuck de A à Z, aujourd'hui devenue l'une des plus grandes entreprises médiatiques au monde. Comptant aujourd'hui plus de dix émissions qui figurent en tête des classements, audiochuck établit de nouvelles normes en matière de podcasting grâce à la vision novatrice d'Ashley Flowers et à son engagement indéfectible à raconter des histoires percutantes, qui redéfinissent le genre médiatique des documentaires criminels à l'échelle mondiale.

La conversation dynamique entre Mme Witz et Mme Flowers sera un plongeon (« Dive In ») au carrefour de la technologie, de la créativité et de la narration audio, donnant un aperçu de l'avenir de ce média. Jennifer Witz et Ashley Flowers proposeront des solutions aux défis auxquels font face les créateurs audio et l'industrie audio d'aujourd'hui. La conférence aura lieu le 7 janvier à 11 h, HNP, dans le C Space® du complexe ARIA Las Vegas.

« Le C Space du CES est l'endroit l'innovation rencontre l'inspiration, reliant les marques, les annonceurs, les plateformes médiatiques et les créateurs de contenu de premier plan à travers le monde », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « SiriusXM allie technologie et innovation, et j'ai hâte d'en apprendre davantage sur les tendances qui transforment la consommation de contenu et le comportement des consommateurs. »

SiriusXM rejoint Panasonic Holdings , NVIDIA , Accenture , Volvo Group et Delta dans la série des entreprises qui présenteront des conférences au salon CES 2025. L'inscription au CES 2025 est maintenant ouverte . Vous trouverez tous les détails et la programmation sur CES.tech .

