QUÉBEC, le 17 mai 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+, Jennifer Maccarone, souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu le 17 mai de chaque année, une initiative toute québécoise créée en 2003 par la Fondation Émergence.

En cette journée importante, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis invite la population à démontrer toute sa solidarité envers les communautés 2SLGBTQIA+ au Québec et partout dans le monde et d'affirmer haut et fort une vérité fondamentale : chaque personne mérite de vivre avec dignité, en toute sécurité et égalité sans égard à qui elle est ou qui elle aime.

Pour Mme Maccarone, le 17 mai n'est pas seulement une date au calendrier. C'est un appel à la responsabilité et une occasion de renouveler notre engagement collectif envers les droits humains. Elle rappelle à toutes les personnes qui célèbrent cette journée, qu'elles sont vues, entendues et valorisées et qu'elles ne sont pas seules, comme le souligne le thème de la campagne de la Fondation Émergence : Chaque allié.e compte.

« Il ne suffit pas de condamner la haine, mais aussi démanteler les systèmes qui contribuent à la maintenir. Nous devons veiller à ce que les écoles soient sécuritaires pour les jeunes homosexuels, à ce que les soins de santé soient accessibles et valorisants et à ce que notre système judiciaire protège tout le monde de manière égale. Nous avons le devoir d'écouter les personnes les plus touchées et contribuer à faire entendre leur voix. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole pour la communauté 2SLGBTQIA+

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

