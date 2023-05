QUÉBEC, le 16 mai 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+, Jennifer Maccarone, souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu le 17 mai, sous le thème « LGBTQphobies, des peurs irrationnelles ».

Rappelant que cette journée est une initiative toute québécoise, provenant de la Fondation Émergence, Mme Maccarone a d'ailleurs présenté, pour l'occasion, une motion à l'Assemblée nationale demandant que celle-ci se déclare solidaire de la lutte pour les droits des personnes appartenant à la communauté 2SLGBTQIA+. La motion a été adoptée à l'unanimité, la semaine dernière.

À cette occasion, dans une allocution empreinte d'émotion, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis a réitéré l'importance de combattre toute forme de discrimination, de violence et d'intimidation face à la différence. « Chaque Québécoise et chaque Québécois a le droit de vivre sans peur, en dignité et avec du respect », a-t-elle insisté.

Mme Maccarone a également déposé une pétition réclamant qu'un ou une ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie soit immédiatement nommé avec tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de son mandat. La pétition de 6191 signataires rappelle justement que le retrait de cette responsabilité, qui relevait auparavant du ministre de la Justice, constitue un recul majeur pour la défense des droits des personnes 2SLGBTQIA+.

« Cette journée du 17 mai nous invite à réaliser que les LGBTQphobies sont des peurs irrationnelles et adressées à des personnes inoffensives, car une phobie, c'est une peur excessive de quelque chose qui ne présente aucun danger. C'est une journée synonyme de sensibilisation, de solidarité et d'espoir, mais la lutte doit se poursuivre tous les jours de l'année. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole pour la communauté 2SLGBTQIA+

