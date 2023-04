Jennifer Maccarone présente un projet de loi pour garantir aux enfants ayant des besoins particuliers de recevoir des services éducatifs équivalents à ceux dispensés par l'école

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Un projet de loi visant à consacrer le droit des élèves ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage de recevoir des services éducatifs équivalents à ceux dispensés par l'école a été présenté par la députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Concrètement, le projet de loi de la députée libérale prévoit que lorsqu'un centre de services scolaire n'est pas en mesure d'offrir les services à l'école pour un élève ayant des besoins particuliers, il a l'obligation de lui offrir une instruction équivalente à celle offerte à l'école, avec l'autorisation des parents.

« Après avoir déposé deux mandats d'initiative sur le droit des enfants handicapés ou autistes à recevoir une instruction équivalente aux autres élèves, durant la précédente législature, j'estime que ce projet de loi viendra boucler la boucle dans ce dossier qui me tient à cœur. J'espère que l'on pourra enfin offrir des services éducatifs de qualité à tous ces enfants qui ont été oubliés par la CAQ au cours des quatre dernières années. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis

« Je remercie ma collègue Jennifer pour tout le travail qu'elle a fait dans ce dossier. Je sais qu'elle y a mis tout son cœur et j'entends bien poursuivre le combat avec la même énergie pour le bien-être de ces enfants. Ceux-ci doivent pouvoir obtenir les services éducatifs pour leur permettre de se développer et d'avoir la chance de s'intégrer à la société autant que les autres élèves. On ne doit surtout pas les abandonner. »

- Elisabeth Prass, députée de Darcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

