Jennifer Hille embauchée à titre de coordonnatrice des dossiers politiques pour l'Alliance MH2

MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - Suite à un processus de sélection rigoureux, le conseil d'administration de l'Alliance MH2 a le plaisir de nommer Madame Jennifer Hille à titre de coordonnatrice des dossiers politiques pour l'organisme. Son entrée en fonction a eu lieu le 16 juillet 2024. Madame Hille est détentrice d'une maîtrise en science politique de l'Université de Québec à Montréal et d'un baccalauréat et une maîtrise en communication interculturelle de l'Université de la Sarre à Sarrebruck en Allemagne.

Madame Hille intègre l'Alliance MH2 avec une importante expérience en représentation politique et dans la création de partenariats stratégiques autant au niveau gouvernemental, institutionnel que communautaire. Au cours des dernières années, elle a occupé le poste de directrice du développement et du positionnement à La Maison Bleue en plus d'être administratrice sur le conseil d'administration du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec. Ses dix (10) années d'expérience de travail dans les différents milieux sociaux et intersectoriels ajouté à plus de cinq (5) années de concertation, d'animation, et de création de partenariats ont notamment été remarquées par le conseil d'administration de l'Alliance MH2.

Citations :

« Son engagement bénévole contre les violences faites aux femmes, associé à son approche féministe et intersectorielle ont été des qualités remarquées par les administratrices. Elles seront nécessaires dans ses fonctions de coordonnatrice des dossiers politiques et correspond à la culture organisationnelle de l'Alliance que nous souhaitons continuer de faire grandir. »

Sylvie Bernatchez, administratrice du Conseil d'administration désignée pour le comité de sélection

« La violence contre les femmes n'est pas un problème d'individus ou de familles, mais toujours un problème de société. Cela exige des solutions holistiques et globales. Ayant témoigné de plusieurs injustices systémiques et individuelles, j'ai hâte de contribuer à la mission de l'Alliance en concertation avec les membres et les partenaires. »

Jennifer Hille, nouvelle coordonnatrice des dossiers politiques pour l'Alliance MH2.

Source :

Mission de L'Alliance MH2

L'Alliance MH2 a une mission de représentation, d'accompagnement et de défense des droits de ses membres ainsi que des femmes et des enfants qu'elles hébergent et accompagnent. L'Alliance a aussi comme mission d'informer, sensibiliser et mobiliser la population québécoise sur les enjeux liés à la violence conjugale, la violence conjugale post séparation et les homicides conjugaux.

Liens : https://www.alliancemh2.org/

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

CONTACT : Camille Guimond-Tremblay, (438) 630-1343, [email protected]