Jennifer se joint au conseil d'administration de Birch Hill et travaillera exclusivement sur la marque CCM. Sa connaissance du hockey et son sens des affaires, qu'elle a acquis en tant que propriétaire et dirigeante de deux entreprises, font d'elle une ressource de choix. De plus, au cours des 10 dernières années, elle a travaillé pour des télédiffuseurs aux États-Unis et au Canada, ce qui lui a permis de maintenir des liens avec des représentants de la Ligue nationale de hockey, des Jeux olympiques d'hiver, de compétitions internationales et nationales de hockey féminin, et du hockey amateur à l'échelle canadienne.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jennifer au sein de notre conseil d'administration. Sa connaissance du sport et de l'industrie, ainsi que son dynamisme et sa passion, nous aideront à faire croître le hockey et à atteindre nos objectifs ambitieux. » Marrouane Nabih, PDG de CCM Hockey.

« Mon nouveau rôle chez CCM m'inspire beaucoup. Il consiste à aider les athlètes à se surpasser en utilisant les équipements les plus évolués sur le plan technologique. J'espère sincèrement que CCM pourra tirer profit de mon expérience, de ma vision et de mon approche. Je crois que les futures innovations de l'entreprise permettront à nos clients d'atteindre de nouveaux sommets, que ce soit ceux qui en profitent actuellement, ceux qui veulent essayer une nouvelle marque et tous ceux qui s'initieront à ce grand jeu à l'avenir. Je suis convaincue que tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant m'a préparée à jouer ce rôle. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe ! » Jennifer Botterill, membre du conseil d'administration de CCM.

À propos de Jennifer Botterill

Jennifer Botterill est l'une des athlètes canadiennes les plus performantes et, depuis plus de 10 ans, elle est présentatrice pour la chaîne Sportsnet ainsi que pour les émissions Hockey Night in Canada et NHL on TNT aux États-Unis. Elle a remporté quatre médailles olympiques et cinq championnats du monde. Après 14 ans au sein de l'équipe canadienne de hockey féminin, elle a collaboré avec diverses organisations sportives provinciales et nationales. Diplômée de Harvard, elle est la joueuse de hockey de niveau collégial (homme ou femme) qui a marqué le plus de points aux États-Unis. Jennifer est déterminée à aider les autres à atteindre leur plein potentiel au moyen de conférences inspirantes et de mentorat.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey fournit de l'équipement à plus de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment à des vedettes comme Auston Matthews, Connor McDavid, Matt Dumba, Sidney Crosby et Alexander Ovechkin, à des joueuses clés comme Brianna Decker, Kendall Coyne-Schofield et Sarah Nurse ainsi qu'à des gardiens de but de haut niveau comme Jakob Markstrom, Thatcher Demko et Philip Grubauer. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

