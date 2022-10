MONTRÉAL et TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Partenaires Financiers Fiera Comox ( « Fiera Comox »), une firme spécialisée en marchés privés mondiaux détenant des actifs sous gestion d'environ 3,0 milliards de dollars canadiens en date du 30 septembre 2022, et une société affiliée de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital »), a le plaisir d'annoncer la nomination de Jeff Zweig au poste d'associé et chef de la gestion des actifs.

Fort de 25 années d'expérience, Jeff assurera la supervision de la gouvernance pour l'ensemble du portefeuille mondial de placements privés de Fiera Comox, et veillera à la création de valeur à long terme et à l'amélioration des résultats en matière d'investissement durable. Jeff se joint également au conseil d'administration et au comité d'investissements de Fiera Comox alors que la société déploie des capitaux dans le cadre de ses stratégies en Agriculture, Placements privés et Crédit privé, qui connaissent une croissance rapide.

Jeff était jusqu'à tout récemment le président et chef de la direction de Mosaic Forest Management (« Mosaic »), le plus important gestionnaire privé de terrains forestiers exploitables au Canada, un rôle qu'il a occupé chez Mosaic et les sociétés qui l'ont précédée pendant plus de sept ans. En 2018, il a dirigé avec succès la transaction de plusieurs milliards de dollars qui a réuni Island Timberlands et TimberWest sous la propriété de deux grands fonds de pension canadiens et ainsi créé Mosaic Forest Management.

Au cours de son mandat, il a apporté d'importantes améliorations en matière de sécurité, de durabilité et de rendement financier. Mosaic est devenue la première entreprise forestière de la Colombie-Britannique à obtenir la certification Relations progressistes avec les Autochtones et la première entreprise forestière au monde à faire certifier son empreinte carbone par Carbon Trust Royaume-Uni. Plus récemment, l'organisation a lancé le plus grand projet de crédit carbone axé sur la nature au Canada.

Avant Mosaic, Jeff a occupé des postes de direction chez BHP et Inco en Australie, en Europe et au Canada. Il a été président du Conseil du Business Council of British Columbia et est actuellement président du Conseil du Partenariat canadien contre le cancer, l'organisme financé par le gouvernement fédéral responsable de la gestion de la stratégie nationale de lutte contre le cancer du Canada.

Jeff détient un baccalauréat en arts (hon.), un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration des affaires (médaille d'or) de l'Université Western, en Ontario.

« Nous sommes ravis que Jeff se joigne à nous à titre d'associé de Fiera Comox », a déclaré Antoine Bisson McLernon, associé et chef de la direction, Fiera Comox. « Il est un leader dans le secteur des ressources naturelles. Jeff possède une vaste expérience opérationnelle et commerciale, et une compréhension accrue des facteurs ESG dans diverses gammes de produits et de régions. »

Les activités de gestion d'actifs privés de Fiera Comox ont connu une croissance rapide pour atteindre plus de 3,0 milliards de dollars, soutenues par des rendements élevés, un accent mis sur la création de valeur à long terme et une gestion responsable.

« Je suis ravi de me joindre au partenariat de Fiera Comox et j'ai hâte de continuer à bâtir sur le succès des stratégies d'investissement existantes en mettant un accent particulier sur la création de valeur à long terme et sur notre impact positif en matière de durabilité », a ajouté Jeff Zweig.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

À propos de Partenaires Financiers Fiera Comox

Fiera Comox est un gestionnaire d'actifs mondial gérant des stratégies d'investissements en placements privés, en crédit privé et en agriculture. En date du 30 septembre 2022, la firme détenait des actifs sous gestion d'environ 3,0 milliards de dollars canadiens. Présente dans le monde entier, la firme a réalisé plus de 60 investissements dans des actifs privés situés dans 7 pays.

Établie en 2016, Fiera Comox est codétenue par la Corporation Fiera Capital ainsi que par les associés de Fiera Comox. La firme vise à générer des rendements attrayants, tout en conservant un horizon d'investissement à long terme et en mettant l'accent sur la préservation du capital tout en investissant de manière responsable. www.fieracomox.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 156,7 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2022. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ » www.fieracapital.com.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com.

