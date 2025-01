MONTRÉAL et NEW YORK, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Partenaires Fiera Comox inc. (« Fiera Comox »), un membre du groupe de Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ), a le plaisir d'annoncer l'acquisition de 6 650 acres de terres forestières privées aux États-Unis.

Située dans la région côtière tempérée de l'Oregon, ce domaine se trouve dans l'une des régions les plus attrayantes et compétitives au monde pour la production de bois d'œuvre résineux. Elle produit presque exclusivement du sapin de Douglas, une variété de qualité supérieure. Les forêts ont bénéficié de plusieurs décennies de pratiques de gestion forestière durable et seront bonifiées par l'expérience sur le terrain de Fiera Comox. Certains membres de l'équipe ont dirigé l'une des plus grandes entreprises privées de gestion de terres forestières en Amérique du Nord, gérant plus de 1,5 million d'acres et réalisant des améliorations significatives en matière de sécurité, de durabilité et de performance financière.

Antoine Bisson-McLernon, associé et chef de la direction, Fiera Comox, a commenté : « Nous sommes très enthousiastes de faire croître notre portefeuille en capital naturel grâce à un important domaine forestier situé sur la côte Pacifique du nord-ouest américain, qui s'ajoute à la transaction de coentreprise récemment annoncée en Nouvelle-Zélande. Ensemble, ces actifs offrent une diversification géographique et une exposition directe sur le marché des produits finis aux États-Unis et dans la région du pourtour de l'océan Pacifique. »

Jeff Zweig, associé, vice-président du conseil, chef du capital naturel, Fiera Comox, a ajouté : « Nous sommes ravis de finaliser l'acquisition de cet actif forestier stratégiquement situé. Nous avons hâte de générer de la valeur pour nos investisseurs en améliorant les résultats opérationnels et en matière de durabilité. »

À propos de Partenaires Fiera Comox inc.

Fiera Comox est un gestionnaire d'actifs mondial qui gère des stratégies d'investissements privés dans les domaines de l'agriculture, des terres forestières durables, des placements privés et du crédit privé. Au 30 septembre 2024, Fiera Comox disposait de 4,2 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. Présente dans le monde entier, la firme a réalisé plus de 80 investissements dans des actifs privés situés dans 7 pays. Établie en 2016, Fiera Comox est codétenue par la Corporation Fiera Capital ainsi que par les associés de Fiera Comox. La firme vise à générer des rendements attrayants, tout en conservant un horizon d'investissement à long terme et en mettant l'accent sur la préservation du capital tout en investissant de manière responsable. http://www.fieracomox.com.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services conformément aux inscriptions pertinentes, à une dispense de ces inscriptions, et/ou le produit concerné est enregistré ou dispensé d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital Corporation ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle.

L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

