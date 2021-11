Jean-Sébastien Veilleux reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches

À propos de Jean-Sébastien Veilleux

Originaire de la Beauce, Jean-Sébastien Veilleux grandit entre le studio, les lentilles et la chambre noire d'un père photographe professionnel. C'est d'abord auprès de lui qu'il s'initie au métier et développe sa sensibilité au regard photographique. Plus tard, il collabore avec d'autres photographes professionnels, à titre de directeur photo, sur différents projets artistiques et commerciaux. Installé à Montréal au cours des années 2000, il poursuit des études à l'INIS et complète une formation de photographe professionnel à l'Institut de la photographie.

Photographe intuitif, attentif à l'être humain et fasciné par la lumière et la nature, Jean-Sébastien Veilleux s'intéresse aux liens qui se tissent entre les choses et traque les relations porteuses d'un récit ou d'une émotion. Il perçoit le portrait comme la dimension la plus importante de son métier de photographe. La rencontre demeure le moteur de sa création et se construit sur la base d'une recherche constante en éclairages pour capter le sujet et fonder le dialogue.

En 2011, après un parcours nourri de voyages et de collaborations, il décide de se poser à Saint-Jean-Port-Joli et d'y installer son studio. Il retrouve dans la communauté qui l'accueille un concentré de créativité et de savoir-faire qu'il a toujours recherché au cours de sa carrière de photographe et qui continue de l'inspirer à travers la musique, la danse, les arts visuels et la nature magnifiée par le fleuve Saint-Laurent. Aujourd'hui, Jean-Sébastien Veilleux explore de nouvelles avenues en cinémagraphie tout en poursuivant la réalisation de projets de création en lien avec sa démarche artistique.

Une capsule vidéo dressant le portrait du lauréat sera réalisée prochainement par La Fabrique culturelle, la plateforme numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Québec et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Renseignements: Source : Emmanuelle Belleau, Conseillère en communication, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 523-1333, poste 231, Courriel : [email protected]; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]

