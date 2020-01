Jean Rivard nommé vice-président d'Inno-centre

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Inno-centre est fier d'annoncer la nomination de Jean Rivard à titre de vice-président. Il continuera à contribuer au développement, aux opérations ainsi qu'au rayonnement d'Inno-centre sur l'ensemble du territoire du Québec.

« Depuis son arrivée à titre de Directeur général en 2017, Jean Rivard a eu un apport majeur sur nos opérations et notre force de frappe partout au Québec. Sa vision stratégique, sa détermination et sa capacité à conclure des partenariats et des liens structurants avec différents partenaires d'affaires, ont fait de lui un incontournable pour notre organisation » a déclaré Claude Martel, Président d'Inno-centre.

Jean Rivard possède une feuille de route impressionnante. Gestionnaire chevronné de haut niveau possédant plus de 30 années d'expérience, il a occupé divers postes clés ayant permis aux entreprises de connaitre une rentabilité soutenue avec des approches de gestion éprouvées qui favorisent la rentabilité à long terme, la responsabilisation des équipes de travail et la création de valeur pour les actionnaires tant au Canada qu'aux États-Unis. Il a travaillé pour des sociétés diversifiées telles que Contrans, Uni-Select et a participé autant à des processus d'acquisition et d'intégration d'entreprises ainsi qu'à des processus de revitalisation des secteurs clés d'entreprises créant un impact rapide et important sur la profitabilité de ces dernières. Se démarquant par ses interventions en conseil d'affaires dans des contextes exigeants, il a su développer des approches innovatrices dans des secteurs traditionnels. Il est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke et est diplômé de l'institut des administrateurs de sociétés (IAS). Avant d'assumer les responsabilités de Directeur général au sein d'Inno-centre en 2017, Jean a fait partie de l'équipe des conseillers d'affaires de l'organisation.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient partout au Québec à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Reconnu comme un des plus importants accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au Québec et au Canada, Inno-centre compte sur une équipe chevronnée, ayant une vaste gamme d'expertises sectorielles afin d'accompagner les entreprises d'ici dans leurs projets de croissance. www.inno-centre.com

SOURCE Inno-centre

Renseignements: Yasmine Abdelfadel, Directrice des communications, Inno-centre, (514)804-6182, [email protected]

Liens connexes

www.inno-centre.com