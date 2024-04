MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Jean Paquin, aviseur technique et ancien vice-président, technologies chez ALTRA | SANEXEN s'est vu décerner aujourd'hui le prix Distinction du Membre de l'année par Réseau Environnement.

Ce prix prestigieux est remis à un professionnel en reconnaissance de sa contribution et de l'ensemble de sa carrière dédiée à une cause environnementale. Réseau Environnement a ainsi reconnu l'apport exceptionnel de Jean Paquin en environnement et l'ensemble de ses réalisations.

Jean Paquin (Groupe CNW/Logistec Corporation - Communications)

« Je tiens à remercier Réseau Environnement pour ce prix, c'est un grand honneur », a déclaré Jean Paquin. « Le travail que nous accomplissons est souvent complexe, mais des plus gratifiants. L'évolution des grands enjeux en environnement au Québec a toujours été au centre des préoccupations de notre équipe. Nous nous sommes fait un devoir de mettre notre expertise et notre expérience sur le terrain au profit de nos clients et communautés ».

« Au cours de son impressionnante carrière de 40 ans, Jean a contribué à plus d'une centaine de projets majeurs impliquant des approches de réhabilitation environnementale complexes et innovatrices et il a été au cœur de nombreux développements technologiques de pointe », a ajouté Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN. « Les contributions à l'environnement et l'envergure de sa carrière sont remarquables. Son expertise, sa créativité et son dévouement ont largement contribué à enrichir le savoir-faire global du Québec en matière d'environnement ».

Jean Paquin a d'abord travaillé comme directeur technique et directeur de recherche et développement, et a occupé le poste de vice-président, technologie à compter de 1991. Semi-retraité en 2023, il agit maintenant à titre d'aviseur technique. Membre très actif de Réseau Environnement depuis plus d'une dizaine d'années, Jean Paquin a présenté plusieurs conférences et réalisé des publications techniques d'intérêt environnemental.

Le prix a été décerné lors de la Cérémonie des Distinctions qui a eu lieu le 17 avril à Lévis, à l'occasion de la 15e édition du Salon des technologies environnementales du Québec. Réseau Environnement décerne depuis 2000 les prix Distinctions qui visent à honorer des membres de divers domaines d'expertise et à reconnaître l'excellence et le savoir-faire québécois en matière d'environnement, en soulignant le dévouement et le travail de ses membres.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis 40 ans. Grâce à ses unités d'affaire clés - les services d'environnement et d'eau et les solutions pour l'infrastructure d'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, Marketing, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514-985-2337