NUNAVIK, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Jean-François Verret a été nommé vice-président de Mine Raglan, marquant le début d'une nouvelle ère pour le site minier après le départ à la retraite de Pierre Barrette, qui laisse derrière lui un héritage remarquable.

Cette nomination survient alors que Mine Raglan entre dans une nouvelle phase de ses opérations, après avoir brillamment concrétisé le projet Sivumut, phase II. Ce projet emblématique vise à assurer la continuité des opérations de la mine pour au moins deux décennies, renforçant ainsi notre engagement envers nos employés, nos partenaires et les communautés inuites du Nunavik.

« Je suis honoré de pouvoir contribuer à positionner Mine Raglan comme leader mondial dans la prévention et la gestion des coûts » a déclaré M. Verret. « Je suis déterminé à rendre notre production de nickel encore plus respectueuse de l'environnement. Ma vision repose sur un partenariat étroit et collaboratif avec nos parties prenantes, basé sur la confiance ainsi que le bien-être socio-économique et culturel des Inuit. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Jean-François dans son nouveau rôle », a déclaré Wayne Ashworth, chef des actifs global nickel chez Glencore. « Il comprend les défis actuels de l'industrie mondiale du nickel, mais aussi ses opportunités. Avec notre produit de haute qualité, nous sommes convaincus de sa capacité à mener Raglan vers l'avenir avec agilité et vision. »

Formé en génie géologique, Mr. Verret a développé une expertise notable chez Mine Raglan et à l'international, se distinguant dans la gestion de projets, la stratégie et l'engagement auprès des communautés locales.

Sa nomination entrera en vigueur le 30 avril 2024, et nous sommes impatients de travailler avec lui pour continuer à faire avancer notre entreprise vers un futur innovant et prospère.

À propos de Mine Raglan

Mine Raglan fait partie du groupe Glencore, l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles. Ses activités se déroulent à la limite du nord du Québec. Sa propriété s'étend sur près de 70 kilomètres, d'est en ouest, et se compose d'une série de gisements à forte teneur principalement en nickel et en cuivre.

Mine Raglan fut le premier projet minier au Canada à signer une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec un groupe autochtone, l'Entente Raglan. Mine Raglan emploie plus de 1 400 personnes, dont 17 % proviennent des communautés inuites locales. De plus, Mine Raglan participe activement à l'économie du Nunavik et du Québec et contribue pour 457 M $ au PIB québécois, dont 175 M $ auprès de fournisseurs inuits. Se retrouvant loin de toute ville, son réseau de fournisseurs s'étend aux quatre coins du Québec avec 65 % de ses fournisseurs en biens et services situés dans la province.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises mondiales diversifiées dans les ressources naturelles, qui produit et commercialise plus de 60 produits de base d'origine responsable, qui font progresser la vie quotidienne. Les activités de Glencore regroupent environ 150 installations dans les secteurs miniers, métallurgiques, pétroliers et agricoles.

Avec une forte présence dans plus de 35 pays dans les régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les activités industrielles de Glencore sont soutenues par son réseau global de plus de 30 bureaux de commercialisation. Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l'automobile, de l'acier, de la production d'électricité, du pétrole et de la transformation alimentaire. Nous fournissons également des services diversifiés comme ceux de financement et de logistique aux producteurs et aux consommateurs. Glencore emploie environ 145 000 personnes, incluant les entrepreneurs.

Glencore est fier d'être membre de Voluntary Principles on Security and Human Rights et International Council on Mining and Metals, en plus de participer activement à Extractive Industries Transparency Initiative. Notre ambition est d'être une entreprise à zéro émission totale nette d'ici 2050.

SOURCE Glencore Canada Corporation

Renseignements: Pour plus d'informations : Amélie Rouleau, directrice Affaires publiques, communications et relations avec les communautés, [email protected], 514-701-2215