Avant de se joindre à l'équipe, il a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de grandes compagnies d'assurance, d'institutions financières, de services de consultation et de sociétés de gestion de portefeuille. Dans son nouveau rôle chez TCC, Jean-François sera chargé de diriger toutes les activités liées au développement des affaires et aux relations avec les investisseurs, tant au Canada qu'à l'étranger.

« En plus d'être estimé pour sa capacité à tisser des liens durables avec la clientèle et la communauté des consultants, Jean-François est reconnu pour avoir contribué au succès de nombreuses compagnies d'envergure, commente le président de TCC, Vincent Morin. Sa connaissance approfondie des besoins du marché sera un atout précieux pour nous aider à positionner nos stratégies innovantes auprès de notre clientèle, et à assurer notre croissance locale et mondiale. »

« Je suis ravi de me joindre à une équipe avec un parcours aussi impressionnant et un avenir tout aussi prometteur, ajoute Jean-François Milette. C'est un très beau défi non seulement pour moi, mais pour toute l'équipe de TCC, et j'ai très hâte de voir tout ce que nous aurons réussi à accomplir ensemble d'ici quelques années! »

À propos de Trans-Canada Capital (TCC)

Trans-Canada Capital est une société de gestion de portefeuille innovante spécialisée en stratégies d'investissement non traditionnelles et ayant plus de 23 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Depuis 2009, l'équipe de TCC gère les actifs des régimes d'Air Canada, l'un des plus importants promoteurs de régimes de retraite au pays. Au fil des ans, l'équipe s'est bâtie une réputation enviable dans l'industrie en générant des rendements supérieurs, au moyen de stratégies sophistiquées axées sur la génération d'alpha dans un cadre rigoureux de contrôle des risques. Établie à Montréal et forte d'une équipe de plus de 70 professionnels de même qu'une gamme complète de solutions innovantes, TCC a tous les atouts pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels les plus exigeants.

