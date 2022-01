Jean-François Bolduc a su se bâtir une impressionnante feuille de route en tant que cadre supérieur dans les secteurs de l'ingénierie, de la consultation et de la construction à l'échelle mondiale. Il apporte notamment 30 ans d'expérience dans la mise en œuvre de solutions et dans la fourniture de services professionnels liés à l'environnement pour des clients corporatifs et industriels en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans son plus récent rôle, M. Bolduc a développé et dirigé des équipes très performantes à titre de directeur général régional (EMEA) d'Environmental Resources Management (ERM) , en mettant principalement l'accent sur la stratégie d'affaires, l'excellence opérationnelle et le perfectionnement des talents. Auparavant, il a été président de Golder Europe, où il a œuvré à accélérer la collaboration régionale, la résilience opérationnelle ainsi que l'orientation client. M. Bolduc a également fondé et dirigé Golder Construction Inc., une entreprise déployant des solutions environnementales et de géotechnique novatrices au Canada.

« Jean-François est reconnu comme un leader énergique, créatif, déterminé et passionné », dit Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Alors que nous entamons la prochaine étape de notre parcours, cette nomination s'avère hautement stratégique pour LOGISTEC Environnement et SANEXEN. Je suis convaincue que la vaste expérience en leadership de Jean-François, conjuguée à ses excellentes compétences interpersonnelles et ses habilités de communicateur, jettera les bases nécessaires pour accélérer la croissance de LOGISTEC en Amérique du Nord. »

« Je suis ravi d'avoir l'occasion de me joindre à cette formidable équipe d'experts à un moment où les solutions environnementales ainsi que les technologies liées aux défis climatiques sont plus que jamais nécessaires. Notre organisation est bien placée pour être un chef de file du secteur en offrant les solutions les plus novatrices, mais notre mission ne s'arrête pas là, » dit M. Bolduc. « Je crois sincèrement que nous pouvons contribuer à bâtir un monde meilleur, prêt pour l'avenir et plus durable, qui aura un impact positif pour notre environnement ainsi que pour les générations futures. »

Jean-François est titulaire d'un diplôme en génie civil de l'Université Laval et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 54 installations portuaires et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN et de FER-PAL Construction Ltd.

À propos de SANEXEN

SANEXEN services environnementaux inc., un membre de la famille LOGISTEC, est un chef de file en matière de solutions environnementales depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, les Infrastructures, la Gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, ainsi que les Technologies d'eau potable - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux enjeux environnementaux en constante évolution auxquels le monde fait face.

