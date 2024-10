Le système de santé québécois profitera grandement du Projet de Loi No 67

VARENNES, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Au cours de la dernière année, les pharmaciens des réseaux Jean Coutu et Brunet ont effectué plus de 3 millions de consultations liées à leur champ de pratique élargi. À ce chiffre s'ajoutent des millions de conseils prodigués au quotidien contribuant à alléger la pression sur le système de santé. Alors que les patients se tournent de plus en plus vers le pharmacien, l'adoption du Projet de Loi No 67 sera une reconnaissance de ses compétences comme professionnel de première ligne en santé, un rôle qui est appelé à continuer de croître et devenir plus important dans les années à venir.

« Au cours des quatre dernières années, le pharmacien s'est vu confier la réalisation de nombreuses activités mais néanmoins, la portée de ces nouvelles activités mérite d'être mieux connue. À titre de leader dans le secteur de la pharmacie au Québec, il est important pour nous de travailler à promouvoir le rôle des pharmacies communautaires. Le Projet de Loi No 67 donnera davantage d'agilité aux pharmaciens en élargissant les situations dans lesquelles ils peuvent venir en aide à leurs patients. C'est un gain significatif pour les patients qui, à travers nos enseignes de plus de 525 pharmacies affiliées au Québec, pourront bénéficier d'une plus grande accessibilité pour prendre soin de leur santé de façon efficace », mentionne Jean-Michel Coutu, pharmacien et président de la division pharmacie de METRO.

Ancrées au cœur des communautés québécoises depuis 55 et 170 ans, Jean Coutu et Brunet ont évolué au rythme des changements ayant marqué l'industrie de la pharmacie. Ces réseaux ont fait leur marque par leur innovation, leurs services de proximité personnalisés et leur souci constant de la santé et du bien-être de la population.

Alors que le pharmacien concentrait sa pratique sur le médicament et sa distribution, son rôle s'est transformé au début des années 2000, misant sur la surveillance du traitement prescrit et la prise en charge du patient dans sa globalité. L'entrée en vigueur de la Loi 41 en 2015, puis de la Loi 31 en 2021, toutes deux modifiant la Loi sur la pharmacie, a permis d'élargir considérablement le champ d'activités du pharmacien, notamment par la prescription et la vaccination.

Quand consulter son pharmacien

Au cours de la dernière année, les patients ont le plus souvent consulté leur pharmacien pour :

prolonger une ordonnance non renouvelable;

recevoir une trousse santé pour un voyage, un traitement pour la diarrhée du voyageur ou les vaccins de prévention nécessaires;

modifier un traitement qui n'est pas efficace ou provoque des effets indésirables

obtenir la pilule du lendemain ou un contraceptif.

Les pharmaciens peuvent également offrir un éventail de services comme :

gérer et faire le suivi de maladies chroniques;

prescrire des analyses de laboratoire pour suivre l'efficacité des médicaments;

substituer un médicament en cas de rupture d'approvisionnement;

prescrire pour un éventail de conditions mineures comme l'acné mineure, la rhinite allergique, les douleurs menstruelles, les nausées de grossesse, l'herpès labial, etc.

L'adoption du Projet de No Loi 67 permettra à la pharmacie de quartier de renforcer sa vocation de centre de santé de proximité où les patients continueront d'être accueillis par des professionnels de confiance en mesure d'offrir une gamme élargie de services efficacement.

Pour plus d'information sur les services offerts par le pharmacien, visitez jeancoutu.com/sante et brunet.ca/sante.

À propos de Jean Coutu

Fondé en 1969, le réseau Jean Coutu figure parmi les noms les plus réputés dans l'industrie canadienne de la vente au détail en pharmacie et compte un réseau de plus de 420 établissements franchisés au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Santé et PJC Santé Beauté. Pour en savoir davantage, visitez jeancoutu.com et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos de Brunet

Fondée en 1855, Brunet a pour mission d'offrir aux Québécois les conseils et les services reliés à la santé les plus personnalisés. Brunet, qui compte un réseau de quelque 140 établissements franchisés au Québec, poursuit son développement en bonifiant sans cesse son offre de produits et de services. Pour en savoir davantage, visitez brunet.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

