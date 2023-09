Jean Boulet salue la contribution remarquable de Diane Lemieux à l'évolution de l'industrie de la construction au Québec

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, tient à saluer la contribution remarquable de Diane Lemieux à l'évolution de l'industrie de la construction à titre de présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec.

Le ministre remercie cette grande dirigeante québécoise, qui quitte son poste à la Commission le 15 septembre après 12 ans de loyaux services, pour son apport à la vitalité socioéconomique du Québec. Il souligne que Diane Lemieux a marqué le monde de la construction au Québec en faisant progresser l'accès des femmes aux métiers de la construction et en mettant en place des mécanismes solides en matière d'éthique et de conformité.

De plus, elle a mis l'accent sur l'importance d'une industrie plus ouverte à la diversité, tant en ce qui concerne les chantiers qu'en ce qui concerne les instances. C'est également sous sa gouverne qu'ont été instaurées des méthodes d'enquête rigoureuses et pouvant être utilisées dans ce secteur névralgique.

« Je remercie Diane Lemieux pour tout le travail accompli au cours des douze dernières années. Son engagement et sa détermination, ainsi que son sens du devoir et du service public, lui ont permis de relever des défis importants et de faire évoluer cette grande industrie. La durée exceptionnelle de son mandat atteste la qualité de son travail. Le rôle que doit jouer la Commission dans la modernisation de l'industrie de la construction est fondamental. Je tiens donc à saluer la contribution de Diane Lemieux à des avancées importantes et à la mise en place de bases solides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour continuer de faire progresser ce secteur névralgique de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

et de la région du Nord-du-Québec

