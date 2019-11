Je change l'heure, je vérifie mes avertisseurs! - Nouveauté importante au règlement

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) vous rappelle que le changement d'heure qui aura lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre est le moment privilégié pour penser à votre avertisseur de fumée. Assurez-vous de son bon fonctionnement et si applicable, remplacez-le par un avertisseur avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans (résidences construites avant 1985).

Nouveauté importante

Dans un souci de prévenir les incendies ainsi que les blessés et décès qui y sont associés, des modifications aux dispositions du Règlement sur le Service de sécurité incendie (12-003) sont en vigueur depuis l'été 2019 . La plus significative consiste en l'obligation d'installer, dans tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985, des avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans. Celui-ci n'est pas optionnel, mais obligatoire.

« Nous ne le répéterons jamais assez, l'avertisseur de fumée est peu coûteux, efficace et sauve des vies. Il s'agit du premier changement d'heure depuis l'amendement au règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal. J'invite la population à vérifier ses avertisseurs et si requis, à doter leur domicile d'un avertisseur avec pile au lithium inamovible le plus rapidement possible, pour assurer la sécurité de toutes et tous », explique Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de Montréal.

Vendredi et samedi, les 1er et 2 novembre, des étudiants de l'Institut de protection des incendie du Québec (IPIQ) sillonneront le territoire de l'agglomération de Montréal sous la supervision des agents du SIM. Ils sensibiliseront la population à l'importance de l'avertisseur de fumée, en plus d'en faire la vérification et de communiquer de judicieux conseils de prévention. Des avertisseurs de fumée seront remis au besoin.

Une responsabilité partagée

Le SIM vous rappelle qu'il est obligatoire de posséder un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme en vertu du Règlement sur le Service incendie de Montréal.

Propriétaires : vous devez installer des avertisseurs de fumée à chaque étage d'un logement et les remplacer au plus tard 10 ans après leur date de fabrication ou d'activation. S'il s'agit d'une résidence bâtie avant 1985, il est obligatoire d'installer des avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans.

Occupants : vous devez assurer l'entretien et le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée.

Pour plus de détails, consultez la section Avertisseur de fumée du site web du SIM.

Avertisseurs de monoxyde de carbone

Dans l'agglomération de Montréal, l'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) est obligatoire dans un logement, une habitation destinée à des personnes âgées et une résidence supervisée, où se trouve un appareil à combustion et/ou un accès direct à un garage de stationnement intérieur, à partir du logement.

Propriétaires : dans les cas mentionnés ci-haut , vous devez vous assurer d'installer un avertisseur de CO homologué fonctionnel.

Occupants : vous devez vous assurer de laisser l'avertisseur de CO en place, de vérifier son fonctionnement et d'en remplacer la pile au besoin.

Il s'agit d'un petit geste qui peut faire toute la différence. Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone sauvent des vies! Pour plus de détails et des conseils, consultez la page Avertisseur de monoxyde de carbone .

Pensez à l'environnement

À Montréal, des points de collecte sont facilement accessibles pour vous permettre de vous départir adéquatement de vos piles usagées. Consultez la page Résidus domestiques dangereux (RDD) . Vous pouvez également apporter votre ancien avertisseur de fumée dans un des écocentres de la Ville de Montréal .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif; Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Service de l'Expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333