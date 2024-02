TORONTO, le 20 févr. 2024 /CNW/ - JDRF Canada et Sanofi Canada annoncent un partenariat qui vise à sensibiliser le public au sujet du diabète de type 1 (DT1), une maladie auto-immune chronique, et de l'importance du dépistage pour sa détection précoce.

À l'échelle nationale, le nombre de personnes qui reçoivent un diagnostic de DT1 croît à un rythme d'environ 4,4 % par année, ce qui place le Canada parmi les pays du monde qui affichent les taux les plus élevés de nouveaux cas de DT1 chaque année. On croit souvent que le DT1 n'est diagnostiqué qu'au cours de l'enfance ou de l'adolescence, mais les diagnostics à l'âge adulte sont fréquents et représentent plus de 50 % de tous les cas de DT1. En général, le diagnostic du DT1 survient après l'apparition de symptômes cliniques comme une soif excessive, un besoin d'uriner fréquent et une perte de poids; toutefois, les dommages auto-immuns aux cellules bêta du pancréas commencent bien avant que ces signes se manifestent.

Le DT1 évolue en trois étapes distinctes, dont la première, dite « silencieuse », se caractérise par la présence d'autoanticorps sans symptômes manifestes. Une meilleure connaissance des stades préalables à l'apparition de la maladie pourrait limiter le risque d'acidocétose diabétique, une affection potentiellement mortelle souvent concomitante du diagnostic de DT1. La détection précoce pourrait prévenir les hospitalisations et réduire le fardeau financier important pour le système de santé.

Dans le cadre de ce partenariat, JDRF Canada et Sanofi Canada chercheront à mieux faire connaître le DT1 et le potentiel que représente le dépistage pour aider les personnes et les familles susceptibles d'être affectées un jour par cette maladie. Le dépistage du DT1 constitue un pilier central de la stratégie de JDRF à l'échelle mondiale, car il permet de repérer les personnes à risque et d'offrir les services d'éducation et de soutien nécessaires à l'amélioration des résultats de santé. L'objectif de ce nouveau partenariat sera de mettre en place des ressources et un soutien pour les Canadiens susceptibles de présenter un DT1 et leur équipe de soins, afin de créer une culture de prise en charge proactive de la santé.

Chez Sanofi, nous pensons que l'éducation sur le diabète est un outil essentiel pour les personnes vivant avec cette maladie et pour les professionnels de santé qui les soignent. Notre partenariat avec JDRF s'articule autour d'une volonté commune de faire connaître le parcours qui mène à l'apparition du DT1. En mettant en lumière les étapes qui précèdent les symptômes cliniques de la maladie, nous visons à bien outiller les personnes pour qu'elles prennent des décisions éclairées au sujet de leur santé. Une détection précoce peut permettre de faire face à un éventuel diagnostic avec tous les outils éducatifs et le soutien nécessaires pour une prise en charge préventive.

