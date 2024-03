Quatre subventions de 50 000 dollars seront octroyées à des écoles secondaires publiques méritantes du Canada pour favoriser l'apprentissage des sciences.

TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - sanofi-aventis Canada inc. (Sanofi Canada) est heureuse d'annoncer que la période de demandes de subvention Sanofi Biogenius Canada est commencée. Ces subventions de 50 000 dollars, octroyées dans le cadre de l'engagement à long terme de Sanofi Canada visant à faciliter l'apprentissage des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) par des activités pratiques, sont destinées à fournir aux écoles secondaires publiques canadiennes les ressources nécessaires pour faire progresser l'éducation dans ces domaines et inspirer les élèves à s'ouvrir à la découverte scientifique.

Subventions Sanofi Biogenius Canada 2024 : les demandes sont maintenant acceptées (Groupe CNW/Sanofi-Aventis Canada Inc.)

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale, Soins spécialisés, Sanofi Canada

« Chez Sanofi Canada, nous sommes convaincus qu'il faut stimuler la prochaine génération de talents, et nous sommes fiers de soutenir les écoles secondaires publiques canadiennes pour l'avancement de l'éducation dans les domaines des STIM. Les subventions Sanofi Biogenius Canada contribuent à offrir à tous les élèves des chances égales leur permettant d'exceller dans les STIM et ainsi, d'acquérir des compétences qui leur seront fort utiles dans leur parcours. Depuis qu'elle a lancé le programme en 2021, Sanofi a constaté les retombées considérables qu'il a eu sur la progression de l'apprentissage des sciences chez les élèves. Nous encourageons donc les enseignants, les administrateurs scolaires et les directeurs d'écoles de partout au pays à soumettre une demande et à participer à nos efforts de mobilisation pour favoriser une culture d'innovation et d'exploration scientifique. »

Reni Barlow

Directeur général, Sciences jeunesse Canada

« Les éducateurs canadiens font preuve d'un engagement et d'une créativité extraordinaires en offrant une formation scientifique de grande qualité malgré des ressources limitées qui ont bien souvent fait leur temps. Les subventions Sanofi Biogenius Canada transforment les écoles sélectionnées en améliorant les programmes de STIM, en offrant des avantages aux enseignants et aux élèves, et en façonnant l'avenir de l'éducation dans les domaines des STIM. »

Nathan Kostiuk

Coordonnateur régional pour l'Ouest, Parlons sciences

« L'innovation prend une place de plus en plus centrale dans nos vies, d'où la nécessité grandissante d'assurer la relève dans les STIM. Or, les élèves sont nombreux à se désintéresser des cours de sciences avant même d'avoir terminé le secondaire. C'est pourquoi l'éducation et les activités d'apprentissage pratique sont essentielles pour contrer ce phénomène et leur assurer un avenir prometteur. Parlons sciences et Sanofi Canada partagent le même objectif, celui de donner les moyens aux élèves de s'intéresser à la science, à la technologie et à l'innovation. Dans cette optique, nous croyons qu'il est essentiel de fournir aux écoles les ressources nécessaires pour faire progresser l'éducation en sciences. Les subventions Sanofi Biogenius Canada continueront d'avoir un impact durable sur chacune des écoles lauréates. »

Du 15 mars au 15 mai 2024, les écoles secondaires publiques de partout au Canada peuvent soumettre une demande pour obtenir une subvention Sanofi Biogenius Canada. Les écoles candidates doivent démontrer leur engagement à offrir des possibilités d'apprentissage pratique des STIM à toute la population étudiante, sans égard à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre, à la situation familiale ou au lieu. Elles peuvent utiliser les fonds pour moderniser les laboratoires existants, acheter de nouveaux équipements scientifiques, mettre au point des programmes pour élargir la portée de leurs laboratoires, ou pour plusieurs de ces objectifs en même temps. Quatre écoles secondaires publiques du Canada seront sélectionnées pour recevoir une subvention Sanofi Biogenius Canada. Pour soumettre une demande de subvention Sanofi Biogenius Canada ou obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter le site https://biogenius.ca/fr/biogenius-grant.

En parallèle, notre concours Sanofi Biogenius Canada célèbre les meilleurs projets de recherche du pays tout en incitant les élèves à être curieux et à réaliser des projets novateurs en STIM. Grâce aux concours Sanofi Biogenius Canada à l'échelle régionale et nationale, les élèves ont accès à un réseau d'individus et de mentors aux valeurs communes, qui s'étend bien au-delà de la salle de classe et qui ouvre les portes du succès. Pour en apprendre plus au sujet du concours Sanofi Biogenius Canada, visitez la page web https://biogenius.ca/fr/biogenius-competition/.

À propos des subventions Sanofi Biogenius Canada

Grâce aux subventions Sanofi Biogenius Canada, nous améliorons l'accès à l'apprentissage pratique des STIM en aidant les écoles secondaires publiques du Canada à moderniser leur équipement de laboratoire, à lancer de nouveaux programmes scientifiques et à faire passer l'enseignement des sciences au niveau supérieur.

À propos du concours Sanofi Biogenius Canada

Le concours Sanofi Biogenius Canada encourage les élèves d'un bout à l'autre du pays et issus de tous les milieux, à briser les barrières et à explorer des idées de recherche concrètes axées principalement sur les sciences de la santé, les sciences de la vie et la biotechnologie. Présenté en partenariat avec Sciences jeunesse Canada, ce concours fait partie de ses Expo-sciences à l'échelle régionale et pancanadienne.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, nous employons environ 2 000 personnes et investissons annuellement 20 % de nos revenus dans la recherche biopharmaceutique, ce qui représente 1,2 milliard de dollars CAN en recherche et développement dans la dernière décennie. Nos investissements stimulent la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays. Nous sommes également en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures, dont deux nouvelles usines de fabrication de vaccins sur notre campus de Toronto.

En 2024, nous célébrons 110 ans d'expérience dans la création de solutions novatrices en matière de santé pour les Canadiens. Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai 1914 a évolué pour devenir la plus grande usine de fabrication biopharmaceutique au Canada en plus d'être reconnu pour avoir fait avancer quelques-unes des plus grandes contributions à la santé publique, tant au Canada que dans le monde.

Personne-ressource: Danièle Dufour, responsable, communications, Sanofi Canada | +1 (437) 286-0103 | [email protected]

