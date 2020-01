Jay Du Temple rase ses cheveux pour Leucan et remet 23 700 $ à l'Association

Safia Nolin, Karim Ouellet et Charles Pellerin se joignent à Jay Jay Du Temple réservait plusieurs surprises à ses fans lors de ce dernier spectacle. Karim Ouellet a commencé la soirée en offrant une prestation surprise aux spectateurs pour ensuite laisser sa place à l'humoriste Charles Pellerin, qui a assuré la première partie de Jay tout au long de la tournée. Après avoir fait rire la foule présente pendant une heure et demie, Jay a invité son amie Safia Nolin à le rejoindre sur scène au moment de son rasage. Safia a couronné le geste de solidarité de Jay envers les enfants atteints de cancer et leur famille en y interprétant deux chansons. Pour augmenter le montant remis à Leucan, Safia et Charles ont tous deux fait don à partir de leur cachet à l'Association.

2020 : 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan

L'année démarre en force pour le Défi têtes rasées Leucan, qui fête cette année son 20e anniversaire. Depuis la première édition en 2001, plus de 95 000 personnes se sont fait raser la tête pour soutenir les enfants atteints de cancer. Tout au long de l'année, Leucan célèbrera les 20 années d'engagement et de générosité de la population québécoise. Pour suivre toutes les actions reliées au 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan, la population est invitée à s'abonner à la page Facebook du Défi et à surveiller le tetesrasees.com.

Il est toujours possible de soutenir Jay Du Temple dans sa collecte en cliquant ici : http://www.webleucan.com/jaydutemple

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

Proxim a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec plus de 300 pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

