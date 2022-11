Faisant preuve d'une intégration et d'une gestion approfondies des facteurs ESG et d'un sens de l'innovation avec ses cadres de référence exclusifs en matière climatique ainsi qu'en diversité et inclusion, Jarislowsky Fraser a été choisie gagnante dans la catégorie multi-actifs.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Jarislowsky, Fraser Limitée (Jarislowsky Fraser) est fière d'avoir été choisie comme l'un des meilleurs gestionnaires de placements dans la catégorie multi-actifs, remportant des mandats de 25 millions de dollars dans une cagnotte d'investissement totalisant 104,5 millions de dollars, comme l'a annoncé plus tôt aujourd'hui le Grand championnat canadien ESG. Le concours, lancé cette année, regroupait neuf co-investisseurs et visait à mettre en vedette les gestionnaires d'actifs qui excellent en investissement responsable, en vue d'inspirer les autres, et à fournir aux propriétaires d'actifs un un point de départ précis pour les aider à accélérer leurs placements ESG.

Dans son approche de l'investissement durable et de qualité, Jarislowsky Fraser présente un long historique de promotion d'une bonne gouvernance. Son fondateur et ex-chef de la direction, Stephen Jarislowsky, a pris part à la fondation de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG), où l'actuel président et chef de la direction de Jarislowsky Fraser, Maxime Ménard, continue de siéger comme administrateur en plus de présider le comité des finances et de la vérification.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus pour la profondeur de notre approche en matière d'investissement durable qui intègre l'analyse des facteurs importants liés à l'environnement, aux questions sociales et à la gouvernance dans nos décisions d'investissement, a déclaré Maxime Ménard. Ce qui nous distingue aussi est l'importance que nous accordons à l'engagement auprès des entreprises de notre portefeuille pour générer des résultats positifs au profit de nos clients et des autres parties prenantes. »

Toutes les stratégies internes de la firme comportent une lunette qualitative ESG qui est intégrée dans le processus d'investissement. Jarislowsky Fraser offre aussi des solutions liées et assujetties au thème du développement durable, lesquelles font un pas de plus pour permettre aux clients de mieux satisfaire aux critères spécifiques d'une politique d'investissement.

« Les données ESG nous aident à créer une mosaïque plus complète afin de mieux évaluer la qualité et la résilience d'une entreprise. C'est pourquoi nous continuons d'investir des ressources substantielles dans nos capacités de collecte et d'analyse des données ESG. À mesure que l'information évolue, nous continuons d'écouter nos clients pour mieux comprendre leurs objectifs en développement durable et élaborer des solutions qui se concilient avec leurs besoins spécifiques », a affirmé Mark Fattedad, chef de la stratégie d'investissement durable et gestionnaire principal de portefeuille institutionnel au bureau de Jarislowsky Fraser à Vancouver.

« L'accent sur les obligations vertes ou sociales comme moyen de financer des projets ayant un impact positif sur la transition vers une économie plus faible en carbone ou contribuant à une société plus inclusive est un élément distinctif de la stratégie et nous sommes ravis que ce type de solution ait été bien reçue », a ajouté Isabelle Laprise, cheffe de la stratégie d'investissement durable - Québec et gestionnaire principale de portefeuille institutionnel chez Jarislowsky Fraser.

À propos de Jarislowsky, Fraser Limitée

Fondée en 1955 en tant que cabinet de recherche, Jarislowsky Fraser gère aujourd'hui les portefeuilles de fonds de pension, de fondations et de fonds de dotation, d'organisations autochtones, de sociétés et de particuliers au Canada et à l'étranger - représentant plus de 50 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 31 octobre 2022. Sa philosophie d'investissement s'appuie sur des principes conservateurs éprouvés et sur plus de 65 ans de recherche fondamentale. L'histoire et la culture de Jarislowsky Fraser sont ancrées dans la gestion responsable des investissements, qui s'exprime par une adhésion à l'investissement de qualité, un horizon d'investissement à long terme et l'avancement de la bonne gouvernance et de l'investissement durable.

À propos du Grand championnat canadien ESG

Inspirés par les ESG Investing Olympics au Royaume-Uni, neuf co-investisseurs canadiens (la Fondation familiale Trottier, la Fondation de l'Université Concordia, la Commission de dotation environnementale Skagit, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Sitka, la Fondation Consecon, la Fondation McConnell et deux fiducies privées) ont avancé une somme de 104,5 millions de dollars à investir auprès des gestionnaires d'actifs qui présentent les approches d'investissement ESG les plus robustes dans trois catégories d'actifs : actions et/ou titres à revenu fixe, actifs alternatifs et multi-actifs.

