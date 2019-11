TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Le SCFP-Ontario est heureux d'annoncer que Janice Folk Dawson, présidente du Comité de coordination des travailleurs des universités de l'Ontario (CCTUO) du SCFP-Ontario, a été élue vice-présidente exécutive de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO).

Ayant siégé au Conseil exécutif du SCFP-Ontario pendant près de vingt ans, Janice qui est également présidente de la section locale 1334 du SCFP a une longue feuille de route de militantisme syndical vigilant et d'obtention de gains pour les travailleurs.

« Janice sera une excellente vice-présidente exécutive de la FTO », a déclaré Fred Hahn, président du SCFP-Ontario. « Elle a été une dirigeante extraordinaire du SCFP-Ontario, réunissant toutes les parties de notre syndicat et obtenant de réels progrès pour la classe ouvrière. Son engagement syndical ne fera que renforcer et unifier notre mouvement. Nous sommes heureux et fiers que Janice Folk Dawson se batte pour la classe ouvrière dans toute la province ».

Les élections d'un nouveau Comité exécutif de la FTO ont eu lieu le mardi 26 novembre, au Centre Sheraton, à l'occasion de son 15e Congrès biennal « Power of Many ».

« Étant une féministe pour les femmes de la classe ouvrière, Janice a une vision d'un monde de la classe ouvrière. Nous sommes fières d'être aux côtés de Janice et nous sommes impatientes de travailler avec cette ardente défenseure des droits des travailleuses et des travailleurs en Ontario », a ajouté Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario.

https://cupe.on.ca/fr/

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: Marla DiCandia, Département des communications du SCFP, 416.523.3124

Related Links

https://cupe.ca/