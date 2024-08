WINNNIPEG, MB, le 29 août 2024 /CNW/ - James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), participera à une discussion informelle au 25e Sommet financier de la Banque Scotia, le jeudi 5 septembre. Il prendra la parole à 12 h 40 (HE).

La webémission en direct sera accessible sur la page Événements et présentations de la section Investisseurs du site Web de la Financière IGM, et un enregistrement sera accessible durant les trois mois suivant l'événement.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 260 milliards de dollars au 31 juillet 2024. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

SOURCE IGM Financial Inc.

POUR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647-828-2553, [email protected], Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204-777-4888, [email protected]