Jacques Létourneau briguera la mairie de Longueuil: « Mon engagement se poursuivra dans l'action politique municipale »

MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de Jacques Létourneau qu'il se portera candidat à la mairie de Longueuil pour l'Action de Longueuil, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) tient à souligner sa contribution au mouvement et ses 30 ans de syndicalisme et de militantisme.

Rappelons qu'en 1991, il devient président de son syndicat à l'hôpital Charles-LeMoyne de Longueuil. Au cours de la même période (1991-1993), il militera au sein du comité d'action politique de la Fédération des affaires sociales-CSN. En 1993, à 30 ans, il est élu secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain; il occupera cette fonction jusqu'en 2004.

En 2004, le comité exécutif de la CSN le nomme au poste d'adjoint responsable des relations internationales. En 2011, il quittera ses fonctions pour faire le saut au comité exécutif de la CSN en sollicitant la 1re vice-présidence, il y sera élu au congrès de 2011. Le 30 octobre 2012, les délégué-es du conseil confédéral l'élisent à la présidence de l'organisation, il devient ainsi le 15e président de la CSN.

Période de transition et élection

Jacques Létourneau restera en fonction jusqu'à la mi-juin pour assurer la transition des différents dossiers. À compter du lundi 3 mai, Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN, agira comme porte-parole de la CSN jusqu'à l'élection de la prochaine présidente ou du prochain président. L'élection aura lieu dans le cadre d'un conseil confédéral qui se tiendra dans les prochaines semaines.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Luc Bessette, Service des communications de la CSN, 514 703-0775

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/