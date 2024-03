Jacques Fortin, producteur télé et fondateur de CocoTV, nommé Personnalité du monde alimentaire 2024 du CTAQ

LA MALBAIE, QC, le 17 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Jacques Fortin, producteur télé et fondateur de CocoTV, Personnalité du monde alimentaire 2024, présenté par la Banque Nationale.

Jacques Fortin a consacré le dernier quart de siècle à faire rayonner l'industrie alimentaire du Québec auprès du grand public et à démontrer l'importance de la verticalité de notre chaîne alimentaire, de la terre à la table.

En créant sa compagnie de production télévisuelle, Jacques Fortin a propulsé l'industrie au petit écran (Télé-Québec, V télé, TVA) grâce à des émissions comme Cultivé et bien élevé, Par-dessus le marché et Arrive en campagne.

Alors que peu d'émissions étaient consacrées à la filière alimentaire, et que les seules existantes se concentraient sur la production agricole, Jacques Fortin a tendu le micro aux acteurs de l'alimentation de tous les horizons et de toutes les régions du Québec.

Les entreprises ont bénéficié de sa vision, ce qui a permis de mieux faire connaître l'importance de l'industrie alimentaire du Québec, de la terre à la table, auprès des consommateurs.

Ses productions télévisuelles ont révélé au grand public la richesse de notre industrie, en présentant les personnes derrière les entreprises, de petite et de grande taille, soulignant aussi la nécessité de l'achat local pour accroître la richesse collective de l'économie québécoise.

« C'est un privilège de recevoir le prix André-Latour et d'être nommé Personnalité du monde alimentaire CTAQ. Sans la grande disponibilité des gens qui font l'industrie alimentaire, sans leur dynamisme et leur créativité, CocoTV n'aurait pu bâtir ces émissions qui sont autant de témoignages de personnes qui, souvent dans l'ombre, font vivre nos entreprises. » déclare Jacques Fortin. « Ce sont ces personnes qui ont touché le cœur des consommateurs. »

« La mission du prix André-Latour est de reconnaître le mérite d'une personne qui permet à l'industrie alimentaire québécoise d'atteindre de nouveaux sommets », dit la présidente du conseil d'administration du CTAQ, Élisabeth Bélanger. « Remettre le prix André-Latour à une personnalité qui a consacré sa carrière à mettre la lumière sur les acteurs de notre filière était essentiel. »

« C'est avec beaucoup d'émotion que j'apprends la nomination de Jacques comme Personnalité du monde alimentaire 2024. Il se joint ainsi à de nombreuses personnalités de notre filière qui ont marqué durablement l'industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier, » souligne Sylvie Cloutier. « Reconnaître l'apport essentiel de l'univers médiatique en la personne de Jacques Fortin était naturel et souhaitable. »

Le concours Personnalité du monde alimentaire du CTAQ a pour but de souligner le grand mérite d'une personne qui permet à l'industrie alimentaire québécoise d'atteindre de nouveaux sommets. Les candidatures sont soumises à un jury qui désigne un ou une de leurs pairs se méritant la reconnaissance de l'industrie.

Le CTAQ réitère ses félicitations au lauréat et remercie le jury pour son implication, ainsi que la Banque Nationale, fière partenaire de l'édition 2024 qui rend possible la remise de ce prix.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 14 associations sectorielles et plus de 630 entreprises membres représentant des ventes de plus de 40 G$ par année.

Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

