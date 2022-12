Jacques Charbonneau reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Laurentides, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides à l'artiste visuel, numérique et multidisciplinaire Jacques Charbonneau. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et production au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la soirée des Grands prix de la culture des Laurentides 2022, organisée par Culture Laurentides au Théâtre Le Patriote à Sainte-Agathe-des-Monts.

Jacques Charbonneau remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides. (Montage photo: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Jacques Charbonneau poursuit une longue carrière artistique, en s'assurant de conserver une démarche pertinente et engagée, et en demeurant toujours très actif dans sa région. Son apport pour le milieu des arts numériques est absolument considérable et fait de lui un précurseur dans son milieu. Ses œuvres en lien avec le Recyclart, sont généreuses et font la démonstration d'une conscience humanitaire et écologique », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Jacques Charbonneau

Le Recycl'Art est un art récent. Il s'est surtout développé au Japon, en France, en Belgique aux États-Unis et au Canada. Au Québec, Jacques Charbonneau est reconnu comme un pionnier en ce domaine. Les matériaux de « seconde main » utilisés dans la fabrication des sculptures et installations créent un pont entre les classes sociales érudite et populaire en raison de leur facilité d'accès et leur aspect accessible. Par ce choix, l'artiste manifeste son engagement social.

La liste des réalisations de Jacques Charbonneau regroupe les galeries et centres d'art qu'il a fondés et dirigés. Ces institutions lui ont permis de gagner sa vie et simultanément d'avoir une production personnelle, donc de consacrer entièrement sa vie à l'art. Sans ces institutions artistiques, les arts médiatiques et le Recycl'Art n'auraient pas eu une telle reconnaissance au Québec. Elles ont été reconnues par l'esprit communautaire qui les animait et par la participation du public en raison des nombreuses activités proposées. Elles font partie de l'histoire du Québec. (Source : Conseil de la Sculpture du Québec)

Pour découvrir le travail de Jacques Charbonneau, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Marie-Geneviève Chabot est une artiste et cinéaste depuis plus de 15 ans. Elle a signé plusieurs documentaires dont Le peuple de bronze, prix de la relève au festival Vues d'Afrique, Le bout du monde, prix du Groupe PVP au festival les Percéides, et En attendant le printemps, ayant remporté le Jutra du meilleur long métrage documentaire. Elle a récemment lancé le long métrage documentaire Le lac des hommes.

Sonia Paço-Rocchia est une artiste dont la pratique diversifiée allie la composition, l'installation sonore cinétique interactive, l'art numérique et l'improvisation. Elle a reçu deux Prix Opus pour son œuvre Ode au métal en 2019 et a été la lauréate du prix 3 FEMMES 2020-2021 de Mécénat Musica. Son travail a été présenté dans plus d'une centaine d'événements à travers le monde.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laurentides

Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter e t Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Valérie Seers, Agente de développement, Culture Laurentides, Tél. : 450 432-2425 poste 106, [email protected]; Renseignements :Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]