BEIJING, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Dans son enquête sur la bancabilité menée en 2023 auprès des fabricants de modules photovoltaïques (PV) et d'onduleurs, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a évalué les chefs de file de l'industrie en fonction de mesures clés de la performance, des données financières, des produits et de la réputation. JA Solar a fait preuve d'une robuste solidité opérationnelle et financière, jumelée à un rendement exceptionnel, et est reconnue comme entièrement bancable dans le cadre de l'étude.

JA Solar reconnue comme étant 100 % bancable selon l’étude de 2023 sur la bancabilité de BNEF du module photovoltaïque (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

BNEF est l'un des établissements de recherche tiers les plus crédibles sur le marché des énergies renouvelables, et ses rapports ont longtemps été une référence cruciale pour de nombreuses institutions financières en matière de crédit commercial. L'étude a permis de recueillir des réponses auprès de banques, de fonds, d'entrepreneurs en ingénierie solaire, de producteurs indépendants d'électricité et de conseillers techniques à l'échelle du monde. Après avoir analysé la santé financière et les dossiers de rendement des fabricants de modules, le rapport fournit une évaluation complète de la bancabilité des fabricants de modules.

Le rapport fait référence au PV Module Reliability Scorecard de 2023 publié par le réputé laboratoire d'essai photovoltaïque PVEL (PV Evolution Labs) et au rapport sur l'indice des modules PV de 2023 publié par le Renewable Energy Test Center (RETC), un établissement d'essai de premier plan aux États-Unis. Les produits de JA Solar ont excellé dans les deux rapports, ce qui confirme les capacités de l'entreprise en matière de produits de pointe.

Au fil des ans, JA Solar a continuellement renforcé ses activités de recherche et de développement technologiques, insufflant un nouvel élan à la réduction continue du coût actualisé de l'énergie. En mai 2023, JA Solar a lancé le nouveau module de type n DeepBlue 4.0 Pro. Ce produit intègre les technologies de base de la technologie cellulaire Bycium+, des matériaux d'encapsulation de haute fiabilité, des technologies d'emballage à haute densité, ce qui donne une efficacité de module supérieure à 22,8 %.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2304023/image_1.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Oriana Zhang, 86-1063611888*1697, [email protected]