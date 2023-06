BEIJING, 28 juin 2023 /CNW/ - Le 14 juin, JA Solar s'est vu décerner le prix de la Meilleure marque PV pour le marché européen par EUPD Research à son kiosque, en présence du chef de la direction de EUPD Research, Markus A.W. Hoehner et Jin Baofang, président de JA Solar, qui ont tous deux assisté à la cérémonie de certification.

La Meilleure marque PV est décernée par EUPD Research, une institution de recherche de renommée mondiale qui jouit d'une excellente réputation dans l'industrie photovoltaïque mondiale et témoigne de la grande crédibilité de la marque PV. En menant des recherches approfondies sur les installateurs et les distributeurs dans divers marchés de PV dans le monde, EUPD Research sélectionne des entreprises exceptionnelles sur le plan de la visibilité, de la satisfaction de la clientèle, de la sélection de clients et de la gamme de distribution avant de décerner le prix de la Meilleure marque PV.

Depuis de nombreuses années, JA Solar occupe une position de chef de file sur le marché européen. En 2022, sa part de marché en Europe a atteint 23 %, avec des parts de marché exceptionnelles au Royaume-Uni et aux Pays-Bas atteignant respectivement 68 % et 55 %. Cela témoigne de l'excellente réputation de JA Solar et de sa grande notoriété commerciale.

Au cours des dernières années, JA Solar a obtenu le prix de Meilleure marque PV par EUPD Research notamment en Europe, en Amérique latine, en Afrique, dans la région du MENA, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Allemagne, en France, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Brésil, au Mexique, au Chili, au Nigéria, au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, ce qui démontre la grande reconnaissance que l'entreprise et ses produits ont acquise sur le marché mondial.

