JA Solar est reconnu comme l'un des fournisseurs de modules les plus performants par PVEL pour la huitième fois

BEIJING, le 7 juin 2023 /CNW/ - Récemment, le laboratoire d'essai photovoltaïque (PV) indépendant et reconnu mondialement PVEL (PV Evolution Labs), le principal laboratoire d'essai indépendant de l'industrie solaire en aval, a publié le rapport PV Module Reliability Scorecard de 2023. Grâce à ses produits de module PV de haute qualité, JA Solar a été reconnu comme le fournisseur de modules le plus performant pour une huitième fois.

Dans le cadre de l'évaluation des fournisseurs de modules les plus performants, fondée sur le « programme de qualification des produits (PQP) de modules photovoltaïques » au cours des 18 derniers mois, PVEL a effectué des essais rigoureux supérieurs à la norme de certification CEI au moyen de six tests de fiabilité rigoureux, y compris une analyse sur le cyclage thermique (TC600), la chaleur humide (DH2000), la séquence de contrainte mécanique, la dégradation induite par les différences de potentiel (LID) et la dégradation induite par la température élevée (TID), et les fichiers PAN, afin d'évaluer de façon exhaustive la fiabilité et le rendement de la production d'électricité des modules PV. Par rapport aux tests de base, le test PQP est plus rigoureux sur le plan des conditions et des séquences. Chaque test est assorti de références importantes pour la fiabilité des modules dans les applications pratiques. Ses résultats professionnels, équitables et publics fournissent non seulement de solides références pour les financiers et les promoteurs immobiliers lorsqu'ils choisissent des modules de grande qualité, mais offrent également une base de référence importante pour les exploitants afin d'assurer la fiabilité à long terme des modules.

JA Solar continue de miser sur l'innovation et la R-D en matière de technologie de produits photovoltaïques. S'appuyant sur un excellent rendement et la fiabilité et la qualité de ses produits, elle est très appréciée par les utilisateurs du monde entier. Depuis de nombreuses années, elle est reconnue comme une marque de produits PV de premier plan par EUPD Research dans plusieurs régions et pays, comme l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Cette fois, l'entreprise a de nouveau été reconnue comme le fournisseur de modules le plus performant, ce qui démontre encore une fois les avantages techniques et la grande qualité de ses produits et confirme l'excellent rendement fiable à long terme et les performances exceptionnelles sur le plan de la production d'électricité de ses modules.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Oriana Zhang, 86-1063611888, poste 1697, [email protected]