BEIJING, 15 janvier 2021 /CNW/ - JA Solar a récemment annoncé être le fournisseur de tous les modules photovoltaïques nécessaires à la réalisation d'un projet de 88 mégawatts (MW) à Guam. Le projet de centrale photovoltaïque, financé et construit par Korea Electric Power, sera le plus important de ce genre à Guam.

Situé sur une île fortement dominée par les vents, le projet est soumis à des exigences plus strictes qu'à l'habitude en ce qui concerne la charge mécanique arrière et le taux de dégradation du module. Après avoir communiqué avec plusieurs fabricants de modules et comparé leurs produits, Korea Electric Power a finalement choisi JA Solar comme fournisseur exclusif du projet.

Korea Electric Power est la plus grande société d'électricité en Corée du Sud. Elle est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité ainsi que du développement de projets d'électricité. Grâce aux produits et services de haute qualité de JA Solar, un avantage financier stable et une solide réputation dans l'industrie, Korea Electric Power a établi une bonne relation de coopération avec JA Solar. Les deux entreprises ont signé un accord-cadre de coopération en 2020, et ont récemment lancé une coopération sur de nouveaux projets. En plus de leur coopération sur le marché local sud-coréen, les deux parties entretiennent également une communication et des échanges étroits sur les marchés étrangers, favorisant conjointement le développement et l'utilisation de l'énergie solaire sur les marchés mondiaux.

Depuis l'entrée de JA Solar sur le marché sud-coréen de l'énergie photovoltaïque en 2011, l'entreprise a acquis une excellente réputation et s'est bâti une clientèle fidèle sur ce marché en pleine croissance grâce à ses produits et services de haute qualité. Les produits à haute efficacité de JA Solar ont été certifiés par les normes industrielles coréennes (KS) et ont été reconnus par les médias et les clients de l'industrie locale. En 2018, JA Solar a officiellement mis sur pied une succursale sud-coréenne afin d'offrir aux clients locaux un soutien et des services plus rapides et plus efficaces. En 2019, la succursale a remporté le prix « Best Market Performance » au sein des industries des systèmes de stockage de l'énergie et de l'énergie solaire en Corée du Sud.

