BEIJING, 26 janvier 2024 /CNW/ - JA Solar a conservé son classement AAA dans le dernier rapport de bancabilité PV ModuleTech de PV Tech pour le quatrième trimestre de 2023, ce qui reflète le statut de l'entreprise dans des domaines comme la fabrication, les expéditions, l'aménagement de la capacité et de la technologie, ainsi que la performance financière.

JA Solar conserve la notation AAA la plus élevée selon les classements de bancabilité de PV ModuleTech (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

L'entreprise a un engagement de longue date à l'égard de la conception de produits « sur mesure pour accroître la valeur pour le client », en mettant l'accent sur la création d'une valeur à long terme pour le marché mondial avec des produits PV présentant des coûts actualisés de l'énergie et coûts des autres composants du système (ACS) moins élevés.

Afin de répondre à la demande du marché pour des produits de type n à haut rendement, JA Solar a lancé en 2023 sa série de modules DeepBlue 4.0 Pro à haut rendement de type n, basés sur des tranches rectangulaires de 182 mm sur 199 mm. Le module phare de 2 465 mm sur 1 134 mm (72 cellules) offre une puissance de sortie allant jusqu'à 635 W avec une efficacité de 22,8 %, ce qui en fait le produit le plus puissant parmi les modules de la série 182 actuellement disponibles sur le marché. En janvier 2024, l'entreprise a lancé les séries « SkyBlue » et « OceanBlue », spécialement conçues pour les scénarios maritimes. Héritant des caractéristiques de puissance, d'efficacité, de production d'énergie et de fiabilité élevées du DeepBlue 4.0 Pro, ces séries présentent également des avantages supplémentaires, notamment la résistance aux embruns salés, au rayonnement ultraviolet, à l'humidité et aux points chauds, ce qui se traduit par une fiabilité et une résistance accrues aux conditions météorologiques difficiles que l'on rencontre souvent en milieu marin.

JA Solar a toujours été reconnue comme l'une des meilleures marques PV par EUPD Research en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique, et a été reconnue comme l'un des « Top Performer » par PVEL, et comme « Overall Highest Achiever » par RETC pendant huit et quatre années consécutives, respectivement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2327416/JA_Solar_maintains_highest_AAA_rating_in_PV_ModuleTech_bankability_rankings.jpg

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Oriana Zhang, 86-1063611888*1697, [email protected]