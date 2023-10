BEIJING, 31 octobre 2023 /CNW/ - PV Tech a publié son classement de bancabilité pour le troisième trimestre de 2023, JA Solar recevant une fois de plus la notation AAA la plus élevée en grâce à sa solide performance financière constante, son innovation technologique continue et sa qualité de produit hautement fiable. L'entreprise détient cette notation depuis plusieurs trimestres consécutifs, démontrant son haut niveau de reconnaissance sur le marché mondial du photovoltaïque.

En tant que l'un des principaux fabricants de modules au monde, l'entreprise produit depuis de nombreuses années des produits à haute efficacité et de haute qualité pour répondre aux divers besoins de ses clients mondiaux. Ses modules de la série DeepBlue gagnent en popularité auprès des clients du monde entier pour leur rendement élevé, leur puissance élevée, leur capacité de production élevée et leur fiabilité élevée. Fin juin 2023, les livraisons cumulées de JA Solar avaient atteint 152 GW, dont 23,95 GW ont été expédiés au cours du premier semestre, plaçant l'entreprise à la pointe de l'industrie.

Selon le rapport PV Tech, JA Solar a stimulé les progrès de l'industrie photovoltaïque avec ses principaux avantages technologiques. Alors que le marché photovoltaïque mondial entre dans l'ère du type-n, l'entreprise a lancé DeepBlue 4.0 Pro, une nouvelle génération de module à haute efficacité de type-n adoptant des cellules Bycium +, SMBB et des technologies d'encapsulation de module à haute densité, avec une dégradation plus faible, une production d'énergie bifaciale plus élevée et une performance de production d'énergie à haute température améliorée. La version à 72 cellules du module peut atteindre une puissance de 630 W avec une efficacité de 22,5 %, ce qui en fait l'une des solutions les plus populaires de l'industrie.

JA Solar s'engage pour le développement durable et continue à créer des produits verts et à faible teneur en carbone, ses modules grand public étant parmi les premiers à recevoir la certification d'empreinte carbone de l'organisation d'essais française Certisolis.

