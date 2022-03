La combinaison de J.S. Held et d'Ocean Tomo présente de façon unique des experts sur des questions techniques, scientifiques et financières complexes en ce qui a trait à l'ensemble des actifs et à la valeur à risque.

JERICHO, New York, 30 mars 2022 /CNW/ - J.S. Held, une société mondiale d'experts-conseils, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Ocean Tomo, LLC, une société d'experts-conseils spécialisée dans les domaines suivants : propriété intellectuelle (PI) et autres immobilisations incorporelles, enquêtes sur les pratiques comptables des entreprises, obligations réglementaires et en matière de rapports, solvabilité et restructuration, et différends liés aux contrats et à la concurrence.

Fondée en 2003, Ocean Tomo a son siège social à Chicago, en Illinois, et a des bureaux partout aux États-Unis. L'équipe d'Ocean Tomo est composée de chefs de file de l'industrie dans les domaines de l'évaluation de la PI et des immobilisations incorporelles et des litiges en la matière, de la criminalistique financière, de la conformité aux risques et à la réglementation, de l'analyse des brevets, des conseils en investissement, des services de consultation en gestion de l'innovation et du courtage de transactions.

« L'ajout d'Ocean Tomo renforce notre capacité à répondre aux besoins uniques des organisations du monde entier qui font face à des enjeux importants en matière de propriété intellectuelle et d'autres immobilisations incorporelles, a déclaré Jonathon C. Held, chef de la direction de J.S. Held. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui réunit au sein de notre société plus de 80 des professionnels les plus respectés de l'industrie. »

Ensemble, les experts d'Ocean Tomo ont réalisé plus de 1 000 engagements dans un vaste éventail de segments de l'industrie. Ils ont mené des consultations et ont fourni des témoignages d'experts à l'égard de certaines des questions de PI les plus médiatisées au cours des vingt dernières années, à l'échelle des États, du gouvernement fédéral et des tribunaux internationaux. Leurs clients comprennent des entreprises, des cabinets d'avocats, des investisseurs, des artistes, des concepteurs, des créateurs, des chercheurs, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux.

« Nous sommes ravis de nous joindre à J.S. Held. Ensemble, nous sommes en mesure d'offrir une expertise technique, scientifique et financière intégrée à nos clients, a déclaré James E. Malackowski, cofondateur et chef de la direction d'Ocean Tomo. Les diverses compétences et l'expérience des experts de J.S. Held nous permettent d'aborder des questions complexes touchant les immobilisations corporelles et incorporelles. Qui plus est, J.S. Held partage nos valeurs fondamentales d'excellence et de perfectionnement professionnel, ce qui en fait un partenariat solide et stimulant. »

Les employés actionnaires d'Ocean Tomo ont investi dans J.S. Held dans le cadre de la transaction annoncée. L'acquisition de J.S. Held offre une occasion de sortie aux investisseurs institutionnels d'Ocean Tomo Bow River Capital (Denver) et de Sinofaith IP Group (Shanghai). « Faciliter la croissance des chefs de file du marché est un élément clé de la stratégie d'investissement de Bow River, et nous sommes particulièrement satisfaits du résultat que nous a fait obtenir Ocean Tomo, a déclaré Bo Sutton, directeur à Bow River. Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat fructueux avec Ocean Tomo et nous croyons que l'équipe est bien placée pour continuer à connaître du succès au sein de J.S. Held. »

Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier auprès d'Ocean Tomo dans le cadre de la transaction. Davis Graham & Stubbs, LLP a agi comme conseiller juridique auprès d'Ocean Tomo. Vedder Price a agi comme conseiller juridique auprès des dirigeants d'Ocean Tomo. Morgan, Lewis & Bockius, LLP a conseillé J.S. Held dans le cadre de la transaction.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société mondiale d'experts-conseils spécialisée dont les professionnels agissent à titre de conseillers experts de confiance auprès d'organisations qui font face à des événements dont les enjeux sont importants et qui exigent une attention urgente. Ils ont également des connaissances exceptionnelles, font preuve d'une intégrité solide et fournissent des analyses et des conseils clairs. La société offre une gamme complète de services-conseils techniques, scientifiques, financiers et technologiques qui permettent aux clients de toutes les industries de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques à l'aide d'une analyse précise, de renseignements fiables et en toute confiance.

À propos d'Ocean Tomo

Fondée en 2003, Ocean Tomo fournit des services d'experts financiers, de services de consultation en gestion et de services-conseils en matière de propriété intellectuelle (PI) et d'autres immobilisations incorporelles, d'enquêtes sur les pratiques comptables des entreprises, d'obligations réglementaires et de rapports, de solvabilité et de restructuration et de différends liés aux contrats ou à la concurrence. La société offre des services liés au calcul des dommages économiques et aux témoignages, aux enquêtes sur les pratiques comptables et à la criminalistique financière, à la technologie et à l'évaluation des immobilisations incorporelles, aux conseils en matière de stratégie et de gestion des risques, aux fusions et acquisitions, au placement privé de titres de créance et d'actions et au courtage en PI. Les filiales d'Ocean Tomo comprennent Ocean Tomo Investments Group, LLC, un courtier inscrit.

