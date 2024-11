CHICAGO, 13 février 2024 /CNW/ - Ocean Tomo Transactions, une société de J.S. Held, annonce la vente du portefeuille de propriété intellectuelle de points quantiques pérovskites le plus solide au monde et des actifs de fabrication et de savoir-faire par la société technologique suisse Avantama AG. Avantama est un chef de file en matière de matériaux de haute technologie pour l'électronique et compte des innovations utilisées dans les revêtements optiques et électroniques.

La propriété intellectuelle de matériaux clés pour les capteurs PV et IRCL de pérovskite et les écrans LCD, QD-OLED, QD-microLED et QD-EL est en vente. (PRNewsfoto/Ocean Tomo, LLC, a part of J.S. Held)

Avantama a développé un portefeuille de brevets mondial de plus de 220 actifs couvrant les innovations, y compris les processus, les compositions, les formulations, les films et les dispositifs pour la commercialisation des nanoparticules de semi-conducteurs et des encres et films quantiques, essentiels pour les cellules solaires pérovskites, capteurs infrarouges de courte longueur d'onde (IRCL) et écrans ACL, QD-OLED, QD-microLED et QD-EL.

L'entreprise a démontré le potentiel de commercialisation de ces technologies avec des capacités de production à grande échelle éprouvées et établies en Suisse. Les matériaux d'Avantama ont permis une efficacité énergétique record de 25 % dans les cellules photovoltaïques de pérovskite et les principaux écrans démonstrateurs QD-EL. L'entreprise est un fournisseur vérifié de matériaux électroniques depuis 2016.

Les technologies d'Avantama sont essentielles pour parvenir à la commercialisation de cellules solaires pérovskites en tirant parti des encres ETL et HTL des nanoparticules de semi-conducteurs, ainsi que des écrans de prochaine génération tirant parti des encres et des films à points quantiques pérovskites. Les formulations de nanoparticules de l'entreprise sont couramment utilisées dans le développement de cellules solaires pérovskites traitées par solution, de cellules solaires organiques, de détecteurs IRCL et d'écrans QD-EL. Leurs points quantiques sans cadmium redéfinissent rapidement le marché des écrans avec une performance optique de pointe et une couverture Rec.2020 inégalée.

Les formulations de nanoparticules d'Avantama sont hautement personnalisables et offrent une flexibilité inégalée des matériaux, des tailles de nanoparticules finement ajustées, une fonctionnalisation des particules et des formulations de revêtement pour divers processus de revêtement et d'impression. Plus d'une décennie de spécialisation dans l'ingénierie des nanoparticules et de la formulation confirme la capacité de l'équipe à générer de façon répétitive des nanoparticules et des formulations personnalisées à une échelle de plusieurs tonnes. Ce précieux savoir-faire technologique fait également partie de l'offre.

Ocean Tomo, une société de J.S. Held représente Avantama dans cette transaction d'actifs. Les demandes de renseignements liées à la transaction ou pour recevoir des échantillons de documents doivent être adressées à Christopher Bruce à [email protected] .

À propos d'Ocean Tomo Transactions, une société de J.S. Held

Ocean Tomo Transactions, faisant partie de J.S. Held, travaille en étroite collaboration avec les propriétaires de propriété intellectuelle et les sociétés qui cherchent à monnayer les entreprises misant sur les propriétés intellectuelles (PI) de grande valeur, les portefeuilles de PI ou les solutions technologiques exclusives. L'équipe a conclu des transactions totalisant plus d'un milliard de dollars en réalisation de valeur de PI et a fourni des conseils sur des missions de PI totalisant plus de 10 milliards de dollars.

Faisant partie de J.S. Held, Ocean Tomo Transactions travaille aux côtés de plus de 1 500 professionnels à l'échelle mondiale et aide ses clients : sociétés, assureurs, cabinets d'avocats, gouvernements et investisseurs institutionnels.

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à des événements à enjeux élevés qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Les professionnels de J.S. Held desservent des entreprises sur six continents, dont 81 % des cabinets d'avocats du Global 200, 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs multirisques NAIC) et 65 % des sociétés membres du Fortune 100.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

Personne-ressource pour les médias

Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 773 294 4360, [email protected], JSHeld.com

