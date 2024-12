JERICHO, NEW YORK, 6 décembre 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held, qui célèbre 50 années de transformation, se joint à Ocean Tomo, une entité de J.S. Held, pour accueillir Timothy D. Dorney et Sam Wiley au sein du groupe de conseil en propriété intellectuelle (PI) le plus complet du secteur. Ces experts codirigent l'équipe des services spécialisés de la société, qui allie l'excellence technique, l'expertise en matière de brevets et le sens des affaires pour collaborer avec les groupes internes de PI des entreprises, les conseillers juridiques externes et les institutions financières afin d'approfondir les systèmes complexes.

Ocean Tomo, faisant partie de J.S. Held, accueille Timothy Dorney et Sam Wiley en tant que directeurs généraux. Timothy Dorney sera le responsable technique des services spécialisés en propriété intellectuelle, mettant à profit plus de 35 ans d’expérience en tant qu’inventeur, agent de brevets et professionnel des licences. Sam Wiley possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle et de l’innovation et occupera le poste de responsable de la veille stratégique pour les services spécialisés en propriété intellectuelle.

Timothy D. Dorney, nouveau responsable technique des services spécialisés, possède 35 ans d'expérience en tant qu'inventeur, agent de brevets et professionnel de la concession de licences. Son expertise comprend la défense et la validation de brevets dans des domaines techniques tels que les mémoires DRAM et non volatiles, les circuits analogiques, les capteurs d'images, les écrans numériques, l'architecture des microprocesseurs, la conception de systèmes informatiques, les transactions sur Internet, y compris les paniers d'achat, et le traitement des signaux numériques (DSP).

M. Dorney a mené des études techniques approfondies sur les brevets et a donné des conseils sur les aspects techniques de l'application des droits de brevet. Il a supervisé des activités de licence de brevet et de contentieux, repéré des infractions, conçu et effectué des tests pour démontrer ces infractions, créé des tableaux de revendications, présenté des conclusions et négocié des règlements. Il a travaillé en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

En tant qu'agent en brevets, il a préparé plus de 100 demandes de brevets et a répondu à des demandes d'intervention de l'Office au niveau national et international. Il a participé à une vingtaine d'examens inter partes et a mené des réexamens ex parte et des dépôts de brevets de redélivrance. M. Dorney a débuté sa carrière chez Texas Instruments, où son travail s'est concentré sur la conception de produits de mémoire, la conception de DRAM spécifiques à l'application et le développement de RAM vidéo.

M. Dorney est l'inventeur attitré de 10 brevets. Il a présenté ses recherches au niveau international, notamment à l'International Society for Optical Engineering, à l'International Terahertz Workshop, à l'IEEE/LEOS Annual Meeting Conference Proceedings et à l'International Conference on Image Processing. Il est l'auteur d'articles de revues à comité de lecture pour l'International Journal of High-Speed Electronics & Systems, le Journal of the Optical Society of America et Optics Letters, entre autres.

Sam Wiley, nouveau responsable de la veille stratégique pour les services spécialisés, est un expert mondialement reconnu en matière de propriété intellectuelle et d'innovation, réputé pour son leadership dans l'élaboration de stratégies et l'avancement de la réflexion dans le domaine de la PI. Homme de confiance dans le secteur et spécialiste de la Silicon Valley, il est un conférencier et un collaborateur recherché, réputé pour transformer des défis complexes en matière de PI et d'innovation en occasions stratégiques.

Tout au long de sa carrière, Sam a occupé des postes clés au sein de grandes entreprises, notamment l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), CPA Global et, plus récemment, LOT Network. Son expertise s'étend à tous les secteurs et à toutes les zones géographiques, grâce à son expérience pluridisciplinaire dans les domaines de la technologie, du droit et des affaires. Nommé à l'IAM Strategy 300, Sam siège au conseil d'administration de la Licensing Executives Society (LES) USA & Canada, au conseil d'administration du LES Silicon Valley Chapter, et est instructeur auprès de l'Association for the Valuation for the Management and Valuation of Intangibles (AMAVI).

Sam a commencé sa carrière dans le domaine de la PI à l'USPTO, où il a été examinateur de brevets dans les domaines de l'électricité et des logiciels, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie du droit américain des brevets et de l'écosystème de la délivrance des brevets. Il a ensuite rejoint un cabinet de conseil en PI où il était responsable de l'analyse économétrique et de l'élaboration de rapports d'experts. Ayant adopté et défendu très tôt l'intelligence des brevets, Sam a géré des projets liés à la PI dans plusieurs domaines d'activité, notamment les litiges, les licences et les fusions-acquisitions. Il a témoigné devant des tribunaux fédéraux et nationaux sur des questions de PI.

Chez Innography et plus tard, après l'acquisition, chez CPA Global, l'expertise de Sam s'est concentrée sur l'intelligence de la PI en tant qu'expert en la matière et en solutions, conseillant les clients tout au long du cycle de vie de la PI, y compris la poursuite, le développement et la maintenance du portefeuille, les licences et la monétisation, en mettant l'accent sur l'utilisation de l'intelligence de la PI et de l'analytique pour soutenir la prise de décision commerciale.

Plus récemment, Sam a occupé un poste de cadre au sein de LOT Network, où il a dirigé des initiatives d'intelligence en matière de brevets afin de fournir des informations exploitables aux membres et aux membres potentiels. Il a également dirigé des programmes de leadership éclairé pour faire avancer la mission de LOT Network et a cultivé des partenariats stratégiques avec des parties prenantes influentes dans le secteur de la PI.

Ces deux experts rejoignent une équipe pluridisciplinaire d'experts multidimensionnels composée de comptables, de financiers, de scientifiques, de juristes et d'ingénieurs. L'équipe fournit divers services financiers et techniques liés aux actifs incorporels. Forts d'une expérience de plus de 30 ans dans l'évaluation de la propriété intellectuelle dans les instances les plus rigoureuses - tribunaux d'État, fédéraux et internationaux - les experts financiers, commerciaux et techniques comprennent la valeur contributive des inventions brevetées, du savoir-faire, des marques et des droits d'auteur qui caractérisent toutes les entreprises.

« Nous sommes heureux que Tim et Sam fassent désormais partie de l'équipe d'Ocean Tomo, ce qui accroît notre expérience et notre capacité à fournir un service complet en matière de propriété intellectuelle, a déclaré James E. Malackowski, expert-comptable, spécialiste des licences, cofondateur et directeur général d'Ocean Tomo.

L'équipe d'Ocean Tomo est spécialisée dans la compréhension et l'exploitation de la PI et propose notamment des services d'expertise financière, d'évaluation de la PI, de conseil en stratégie, d'intelligence économique, d'assistance technique, de conseil en investissement, de conseil en gestion de l'innovation et de courtage en transactions.

Faisant partie de J.S. Held, Ocean Tomo collabore avec plus de 1 500 professionnels dans le monde et aide ses clients - sociétés, assureurs, cabinets d'avocats, gouvernements et investisseurs institutionnels - sur des questions techniques, scientifiques et financières complexes concernant l'ensemble des actifs et la valeur à risque.

Tim Dorney et Sam Wiley font maintenant partie de l'équipe d'experts dévoués et entreprenants qui aident à transformer J.S. Held. Découvrez notre histoire, et soulignez avec nous ce jalon important, notre 50e anniversaire et nos célébrations au jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels desservent des entreprises sur six continents, dont 81 % des cabinets d'avocats du Global 200, 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs multirisques NAIC) et 65 % des sociétés membres du Fortune 100.

À propos d'Ocean Tomo

Ocean Tomo, faisant partie de J.S. Held, fournit des conseils d'expert, des conseils en gestion, des services-conseils et des services spécialisés axés sur les questions touchant la propriété intellectuelle (PI) et d'autres actifs incorporels. Les offres de pratique portent sur le calcul des dommages économiques et les témoignages; la stratégie d'octroi de licences d'entreprise et l'interprétation des contrats; les renseignements commerciaux axés sur les brevets; la stratégie de développement du portefeuille; le soutien aux litiges; les mesures raisonnables de secret commercial; l'évaluation des actifs et des entreprises; les services-conseils en stratégie et en gestion des risques; les services-conseils en fusions et acquisitions; le placement privé par emprunt et par actions; et le courtage en propriété intellectuelle.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

Personne-ressource pour les médias

Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 786 833 4864, [email protected], JSHeld.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=a0TT7uZRH-U

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1774904/5062447/Ocean_Tomo_JS_Held_Logo.jpg

SOURCE Ocean Tomo, LLC, a part of J.S. Held