JERICHO, New York, 30 juillet 2024 /CNW/ - Le cabinet d'experts-conseils mondial J.S. Held, qui célèbre fièrement ses 50 années de transformation, annonce la reconnaissance de ses experts par Who's Who Legal (WWL), qui identifie chaque année les plus grands praticiens du droit et experts-conseils en se fondant sur recherche indépendante.

Expertise en recouvrement d'actifs

J.S. Held a été reconnue dans le rapport du WWL 2024 sur le traçage, la recherche et la récupération d'actifs pour son expertise de premier plan sur le marché dans le traçage et la récupération d'actifs perdus, détournés ou volés. Les experts de l'entreprise sont reconnus comme des chefs de file dans le suivi et le recouvrement des actifs à l'échelle mondiale, fournissant des renseignements exploitables pour appuyer les recouvrements dans le cadre de litiges et d'arbitrages à grande échelle, de jugements et de décisions pour une clientèle diversifiée, y compris les sociétés, banques, cabinets d'avocats, fonds de couverture et bailleurs de fonds de litiges. Ciblant les actifs de grande valeur et ceux qui peuvent causer des perturbations, les experts travaillent avec les avocats avant et après le litige et l'adjudication pour aider à évaluer et à recouvrer les actifs.

Un exemple notable de l'expertise de J.S. Held en matière de récupération de prix a été une société pétrolière et gazière qui a obtenu un montant de 374 millions de dollars du CIRDI contre la République d'Équateur, que le gouvernement refusait de payer. Les experts en recouvrement des actifs deJ.S. Held ont appuyé l'élaboration de la stratégie de reprise et ont géré les efforts d'application de la loi à l'échelle mondiale, ce qui a permis de verser le montant intégral du prix dans l'année suivant l'engagement.

Enquêtes

Le rapport 2024 du WWL et du Global Investigations Review Investigations met en lumière les prouesses de J.S. Held en matière d'enquêtes multijuridictionnelles et de juricomptabilité. La pratique des enquêtes mondiales de l'entreprise, dirigée par Greg Esslinger, un chef d'entreprise et enquêteur chevronné possédant de l'expérience dans plus de 40 pays, comprend 150 experts dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Dans une affaire où l'avocat américain d'un assureur mondial a retenu les services d'un expert basé à Londres pour superviser une enquête sur plus de 40 entreprises opérant dans le secteur des matières premières aux États-Unis, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, J.S. Held, des experts, a mené une enquête multidimensionnelle sur une réclamation importante et complexe faite par le titulaire d'une police d'assurance crédit commerciale. À la suite du processus d'enquête, l'assureur et le cabinet d'avocats ont fourni une défense solide à la réclamation, ce qui a entraîné le retrait complet de la réclamation avant l'arbitrage.

Enquêtes juricomptables

WWL a également reconnu l'expertise de J.S. Held en juricomptabilité. Les experts accrédités deJ.S. Held comprennent des comptables publics accrédités, des examinateurs certifiés en matière de fraude, des experts certifiés en criminalistique financière et d'autres professionnels financiers spécialisés dans les enquêtes financières, le règlement des différends et la conformité réglementaire.

Des experts du monde entier soutiennent des cabinets d'avocats et des sociétés à l'échelle mondiale possédant une expertise spécialisée dans les domaines suivants :

- Lutte contre le blanchiment d'argent

- Enquêtes sur la conformité et la concurrence

- Enquêtes sur la fraude et la criminalité financière

- Vérifications et enquêtes internes

- Arbitrage international

- Évaluations des risques et conseils

La reconnaissance du WWL comprend des experts de l'ensemble de l'entreprise qui occupent des postes de direction au sein d'organisations importantes, sont souvent invités à partager leur expertise lors de conférences de l'industrie et à fournir du contenu de leadership éclairé aux publications de l'industrie. Cette année, J.S. Held a publié son premier rapport mondial sur les risques. S'appuyant sur les activités de J.S. Held et dirigées par l'équipe Enquêtes mondiales, le rapport annuel explore les enjeux mondiaux critiques et les répercussions sur la planification stratégique et la prise de décisions de l'entreprise.

Apprenez-en davantage sur les experts dévoués et entrepreneuriaux qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous à jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société d'experts-conseils mondiale qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à générer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à des enjeux importants qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. L'entreprise offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels desservent des organisations sur six continents, dont 81 % des cabinets d'avocats Global 200, 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance de Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs de dommages de NAIC) et 65 % des sociétés Fortune 100.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou de tout autre service de comptabilité publique. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par l'intermédiaire de PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC ou d'Ocean Tomo Investment Group, LLC, membre de J.S. Held, membre de FINRA/ SIPC. Tous droits réservés.

