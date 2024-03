JERICHO, N.Y., le 21 mars 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held, célébrant fièrement 50 années de transformation, a été couronnée en 2023 par des revenus records et des réalisations stratégiques qui soulignent l'engagement durable de l'entreprise à l'égard de l'innovation, de la croissance et de l'excellence de l'équipe.

En hommage à la vision d'équipe extraordinaire, au travail acharné et au dévouement, J.S. Held a navigué dans les eaux douces et turbulentes de 2023 avec un succès remarquable. « Je suis extrêmement fier du travail acharné et de la collaboration de notre équipe, qui nous ont non seulement propulsés vers de nouveaux sommets, mais qui ont aussi fait de J.S. Held un excellent milieu de travail », a déclaré Jonathon Held , président et chef de la direction de J.S. Held.

Relever les défis et réussir sa croissance

L'esprit d'équipe et les efforts collectifs de J.S. Held ont mené à des réalisations sans précédent, à l'amélioration de sa gamme de services et à l'expansion de sa clientèle mondiale. Les experts J.S. Held servent maintenant de conseillers de confiance auprès d'organisations réparties sur six continents. Plus de 1 500 experts de l'entreprise travaillent avec :

81 % des 200 plus grands cabinets d'avocats dans le monde

70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs multirisques NAIC)

65 % des entreprises Fortune 100

Engagements en vedette en 2023

Travaillant pour des clients dans plus de 80 pays, les experts de J.S. Held ont soutenu plus de 60 000 engagements auprès des clients en 2023, notamment :

Les experts J.S. Held ont préparé le terrain et ont été les pionniers de l'utilisation de casques de réalité virtuelle dans les tribunaux du sud de la Californie.

Représentant une société d'énergie renouvelable cotée en bourse, notre expert a témoigné devant le comité d'arbitrage. Tirant parti de l'expertise de nos services d'énergie renouvelable, de juricomptabilité et de conseil en équipement, notre équipe Dommages économiques et évaluation a aidé les avocats à réduire la réclamation initiale de dizaines de millions de dollars et à refuser à l'autre partie le droit de réclamer des frais juridiques.

Témoin expert pour l'administration fiscale australienne dans la première affaire concernant l'impôt sur les bénéfices détournés dans ce pays.

Conseiller les sociétés multinationales extractives sur leur exposition au risque politique et au risque « en surface » dans divers marchés en Afrique, notamment au Nigeria , au Ghana , au Burkina Faso , en Ouganda et en République démocratique du Congo . Notre travail a comporté des évaluations en plusieurs étapes des risques politiques et économiques, de la réglementation et de l'ingérence gouvernementale, de la sécurité et des défis opérationnels sur le terrain, comme l'exploitation minière artisanale.

, au , au , en Ouganda et en République démocratique du . Notre travail a comporté des évaluations en plusieurs étapes des risques politiques et économiques, de la réglementation et de l'ingérence gouvernementale, de la sécurité et des défis opérationnels sur le terrain, comme l'exploitation minière artisanale. Fournissant une expertise en ingénierie, en consultation des coûts et en remédiation au marché de l'assurance, nos experts en architecture et ingénierie légale, exploitant l'expertise en consultation en bâtiment et en consultation en équipement, ont été mobilisés dans une perte due à un incendie de plus de 400 millions de dollars américains.

Nous avons assuré le service de la tutelle et co-signé le rapport sur la situation financière déposé devant le tribunal, décrivant un prétendu « club d'investissement » à plusieurs niveaux, par l'entremise de nos équipes d'investigations numériques et de découverte, d'investigations mondiales et de finance d'entreprise.

Nous avons fourni des services de représentation du propriétaire par l'entremise de notre équipe de conseil en construction pour superviser un projet de réaménagement de 100 millions de dollars américains, gérant 14 projets simultanés pour assainir un ancien site de fabrication, supervisant la réutilisation adaptative de l'installation vieille de 125 ans. Le projet a été reconnu comme le Développeur de l'année par la NAIOP, le Développement mixte de l'année par la NAIOP et le Prix d'excellence en réparation de maçonnerie par l'ICRI.

Nos experts en consultation en soins de santé dirigent un processus d'amélioration opérationnelle et guident la création d'un nouveau modèle de soins pour une population cible de patients pour l'une des plus grandes entreprises de traitement de la toxicomanie et de santé comportementale. Le travail de nos experts dans la phase 1 du modèle de soins a permis à l'organisation d'obtenir un don philanthropique de 10 millions de dollars américains pour financer la construction du nouveau modèle de soins.

Le leadership et l'innovation à l'avant-plan

En 2023, J.S. Held a souhaité la bienvenue aux nouveaux dirigeants du cabinet, dont le directeur financier, Stephen Lieberman, le dirigeant principal de l'information, Dave Melchers, et le responsable des enquêtes internationales, Greg Esslinger, dont l'expertise diversifiée a contribué à notre succès et continuera sans aucun doute de le faire à l'avenir. De plus, le lancement de la J.S. Held Academy et la remise des diplômes de la première cohorte du programme LEDR™ de J.S. Held mettent en évidence notre investissement dans l'apprentissage continu et la création d'un pipeline de relève grâce au développement des capacités de leadership.

Croissance grâce à des partenariats stratégiques

Notre équipe Développement corporatif continue de soutenir la croissance et le développement de J.S. Held, amplifiant nos ressources humaines dans des régions géographiques importantes de l'Amérique du Nord et de l'Europe et renforçant nos capacités d'essai en laboratoire. En 2023, nous avons renforcé notre expertise dans les domaines de la reconstruction d'accidents, des finances d'entreprise, des conseils en construction, des dommages économiques et de l'évaluation, de la consultation en équipement, de la santé et de la sécurité environnementales, des enquêtes mondiales et de la propriété intellectuelle au moyen de transactions stratégiques.

Embrasser l'avenir avec confiance

À mesure que J.S. Held regarde vers l'anevir, nous demeurons déterminés à offrir un soutien de pointe et des solutions novatrices . « Alors que nous célébrons notre 50e anniversaire en 2024, nous le faisons avec une base solide et une vision claire de notre succès continu, grâce au dévouement de notre équipe exceptionnelle », a fait remarquer Jonathan Held, chef de la direction.

Le parcours de J.S Held jusqu'en 2023 témoigne de la résilience, du sens de l'innovation et du leadership de la société dans le domaine de la consultation mondiale. Forte d'un héritage d'excellence d'un demi-siècle, l'entreprise est bien placée pour assurer sa croissance et sa réussite.

Pour en savoir plus sur les experts dévoués et à l'esprit d'entrepreneuriat qui aident à transformer J.S. Held, visitez le site explorez notre histoire, et soulignez avec nous ce jalon important, notre 50e anniversaire et nos célébrations au jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels.

Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

