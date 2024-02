JERICHO, New York, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held célébrera fièrement 50 ans de transformation, a annoncé Paul Banks, nouveau chef de la Division des sciences et de la technologie de J.S. Held. M. Banks se joint aux autres chefs de division Robbie Brannon, Max Flynn, Sean Donohue et Jim Stanilious, qui supervisent le travail de plus de 1 500 conseillers techniques, scientifiques, financiers et stratégiques sur cinq continents qui conseillent des professionnels de l'assurance, des conseillers juridiques, des dirigeants d'entreprise et des gestionnaires de risque, des organismes gouvernementaux et des investisseurs. Aujourd'hui, en tant que société d'experts-conseils internationale, nous continuons de croître, d'innover et de réinventer notre travail pour aider les clients à s'y retrouver dans des dossiers complexes et à atténuer les risques à l'échelle mondiale.

J.S. Held a été fondée en 1974 pour fournir des services indépendants de consultation en matière de dommages matériels. À mesure que J.S. Held se taillait une réputation en tant conseiller digne de confiance, notre équipe faisait de même, évoluant en fonction des besoins changeants des clients et de l'industrie. Le président et chef de la direction, Jonathon Held, a fait ces commentaires : « L'entreprise a été fondée sur le principe d'être un conseiller de confiance, reconnu pour donner les nouvelles et aider les clients à prendre des décisions éclairées. »

Tout au long de notre histoire, J.S. Held a été un conseiller de confiance dans certains des dossiers les plus importants du monde, notamment :

Donner des conseils sur les réclamations découlant de la guerre civile au Libéria en Afrique de l'Ouest.

Prestation de services consultatifs d'experts à la suite de l'attentat à la bombe du World Trade Center et du 11 septembre, la plus importante réclamation pour dommages matériels de l'histoire.

Analyse économique et témoignages dans certains des cas les plus importants de mauvaise gestion de fonds, de fraude et de détournement de secrets commerciaux.

Agir à titre d'administrateur de régime pour le tribunal de la faillite afin de faciliter la dissolution des 34 entités impliquées dans la faillite de Katerra, l'une des plus importantes faillites dans le secteur de la construction.

La profondeur et l'étendue du travail de J.S. Held dans de nombreux marchés constitue une base solide pour l'évaluation des risques afin de mieux conseiller les clients du secteur de l'assurance et des autres secteurs, car l'entreprise a continué de prendre de l'expansion et de se diversifier.

« Notre équipe agile, collaborative, créative et axée sur le client, sous la direction de Max, Robbie, Sean, Jim et maintenant Paul, fournit des conseils prospectifs axés sur les solutions à nos clients partout dans le monde, peu importe la portée ou la complexité d'un projet. Elle témoigne du rôle de conseiller de confiance que nous avons acquis au cours des 50 dernières années », a souligné Jonathon Held, président et chef de la direction de J.S. Held.

Pour en savoir plus sur les experts dévoués et à l'esprit d'entrepreneuriat qui aident à transformer J.S. Held, visitez le site explore our story, et soulignez avec nous ce jalon important, notre 50e anniversaire et nos célébrations au jsheld.com.

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels.

Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

