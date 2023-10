JERICHO, N.Y., 11 octobre 2023 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held annonce une expertise accrue en matière de finances d'entreprise et de services bancaires d'investissement grâce à l'acquisition de Phoenix Management, qui offre des services de redressement, de transaction et de croissance stratégique pour les investisseurs axés sur les opérations, ainsi que Phoenix IB®, un courtier agréé indépendant en vertu du droit fédéral et du droit des valeurs mobilières de l'État (CRD : no 132710/SEC : no 8-66628), qui fournit des solutions bancaires d'investissement en situations particulières aux entreprises du marché intermédiaire à l'échelle des États-Unis.

Phoenix Management Service®, sous la direction de Michael Jacoby, James Fleet, Brian Gleason et Joseph Nappi, compte des décennies d'expérience dans plus de 50 industries et plus de 1 600 engagements auprès des clients, ce qui permet à l'équipe d'évaluer rapidement des situations complexes, de fournir des renseignements financiers et des évaluations opérationnelles utiles pour aider les clients des secteurs privé et public à atteindre leurs objectifs opérationnels. Leurs experts servent des clients du marché intermédiaire dans de nombreux secteurs, en fournissant des services tels que ceux qui suivent :

Conseils en matière de faillite

Évaluations opérationnelles et commerciales

Gestion des crises, des redressements et des liquidités

Rôles des administrateurs indépendants

Direction intérimaire (chef de la direction, chef des finances, chef de l'exploitation, chef en gestion des risques)

Services de soutien aux investisseurs

Amélioration et restructuration opérationnelles

Conseils aux créanciers garantis

Michael Jacoby, directeur général principal et actionnaire chez Phoenix Management, déclare : « Nous voyons une occasion extraordinaire d'élargir l'expertise collective de nos équipes en matière de direction, de finances, d'exploitation et de gestion stratégique en combinaison avec les experts de J.S. Held. » M. Jacoby ajoute : « Au sein de J.S. Held, nos clients profiteront de notre empreinte mondiale et de nos capacités accrues, travaillant aux côtés de 1 500 experts possédant une profonde maîtrise technique et scientifique et une compréhension unique de la propriété intellectuelle et des facteurs de valeur intangible, entre autres. »

Phoenix IB® offre des services de conseil en fusions-acquisitions, en vente et en achat, ainsi que des placements par emprunt privé et par actions, principalement pour les entreprises du marché intermédiaire. L'équipe bancaire d'investissement est bien connue pour sa grande expérience - des relations à multiples transactions qui s'étendent sur plusieurs décennies, et une expérience réussie dans la conclusion de transactions innovantes et primées. L'équipe se réalise pleinement dans des opérations nettement complexes, y compris des activités de créneau ou des transactions axées sur des scénarios, des délais de financement serrés ou des exigences de levier accrues, des exigences de structuration inhabituelles, et des cas d'entreprises en difficulté ou de redressement, y compris 363 processus de vente.

David Weiner, vice-président directeur de J.S. Held a déclaré ce qui suit : « Parmi les nombreuses qualités qui nous ont attirés dans cette acquisition, il y a la combinaison unique de chefs de file entrepreneuriaux et visionnaires avec un accent inébranlable sur les opérations qui aident les clients à maximiser la valeur de l'entreprise. » M. Weiner poursuit : « L'ajout de l'équipe Phoenix renforce notre expertise partagée dans de nombreux secteurs, notamment la construction, l'énergie et l'électricité, les soins de santé, la haute technologie, la fabrication, la vente au détail, les télécommunications, les transports et d'autres. »

À la suite de la transaction, les clients de Phoenix Management ont accès à plus de 1 500 experts techniques, scientifiques, financiers et stratégiques répartis sur cinq continents, y compris l'évaluation des entreprises commerciales et de la propriété intellectuelle; des conseils en matière de conformité et de réglementation; la juricomptabilité, la main-d'œuvre, les enquêtes sur les conflits; la réponse réglementaire aux fusions et acquisitions; les conseils en matière d'ESG et de durabilité; la cybersécurité, les candidats à la direction par intérim et aux postes d'administrateur indépendant, entre autres.

Depuis plus de 25 ans, Phoenix Management Services publie son sondage exclusif « Lending Climate in America » pour évaluer les attitudes et les tendances nationales en matière de prêts. Chaque trimestre, le sondage est distribué à plus de 5 000 prêteurs à l'échelle nationale. Pour en savoir plus, consultez le site Lending Survey at Phoenix Management .

La société Clearsight Advisors a agi à titre de conseillers financiers pour Phoenix Management dans le cadre de la transaction.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à des questions à enjeux élevés qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une expérience éprouvée, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels.

Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

