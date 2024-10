JERICHO, NEW YORK, 4 octobre 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held, qui célèbre fièrement 50 ans de transformation, annonce la nomination de Lee Spirer au poste de président et chef de l'exploitation. Il relèvera de Jonathon Held, chef de la direction.

Lee Spirer est un leader transformationnel qui possède une vaste expérience en création de valeur pour les investisseurs dans des entreprises qui exigent beaucoup de capital humain en se concentrant sur le développement de services novateurs à fort impact pour les clients et sur la création de plateformes qui attirent des professionnels de calibre mondial afin d'optimiser leur réussite professionnelle.

Au cours de sa carrière de 30 ans, Lee Spirer a été reconnu pour ses connaissances stratégiques approfondies étroitement liées à l'exécution réussie des plans, à la création et au développement d'équipes, à l'exploitation de l'innovation et à la mise à profit de la technologie. Ses équipes ont trouvé un équilibre entre les stratégies de croissance organique et d'acquisition tout en stimulant le rendement opérationnel.

Le chef de la direction, Jonathon Held , commente la nomination de M. Spirer au poste de président et chef de l'exploitation, réfléchit à sa vaste expérience et à sa capacité éprouvée à diriger une stratégie axée sur les résultats financiers et l'excellence opérationnelle. « J'ai hâte de collaborer avec Lee pour soutenir toutes les parties prenantes de J.S. Held; les membres de notre équipe, nos clients et les investisseurs. »

Après avoir commencé sa carrière professionnelle au service de grands clients complexes à titre de conseiller en stratégie, M. Spirer s'engage sur la route du succès dans la création et le développement d'entreprises de capital humain, notamment :

Navigant, où il a dirigé la croissance et la transformation de 6 000 entreprises professionnelles, a plus que doublé les revenus et, en fin de compte, a privatisé l'entreprise et a réalisé sa fusion avec Guidehouse.

Kroll Risk & Compliance, où, à titre de président, il a fondé et développé une nouvelle division de veille stratégique.

IBM Business Consulting Services, où à la suite de l'acquisition de Mainspring par IBM, une entreprise de stratégie/transformation numérique, il a dirigé les marchés financiers mondiaux de l'entreprise membre du Fortune 100.

Au cours de sa carrière, Lee Spirer a travaillé dans des entreprises publiques et privées, a acquis et vendu des entreprises, a guidé une entreprise dans le cadre d'un PAPE et a interagi avec un large éventail d'investisseurs et de conseils d'administration. Plus récemment, il a travaillé avec plusieurs sociétés de capital-investissement pour cibler et évaluer des investissements potentiels. « M. Spirer est un chef d'entreprise axé sur la croissance qui a de solides antécédents de réussite », a observé Steve Dutton, associé chez Kelso & Company, partenaire de capital-investissement de J.S. Held. M. Dutton poursuit : « La capacité éprouvée de M. Spirer à cibler, évaluer et stimuler la création de valeur dans les secteurs des services professionnels et technologiques fait de lui un partenaire idéal pour soutenir la croissance de J.S. Held. »

Voici la déclaration de Lee Spirer, au sujet de ce qui l'a attiré vers J.S. Held : « La combinaison unique de J.S. Held, qui comprend une position très solide sur le marché sur laquelle bâtir, un capital humain extraordinaire, une feuille de route éprouvée en matière de croissance organique, et la capacité d'augmenter le nombre d'acquisitions et d'intégrer avec succès ces professionnels représente la plateforme idéale pour la croissance à tous les niveaux, offrant des possibilités de carrière pour nos professionnels, de la valeur pour nos clients et des rendements pour les investisseurs. » M. Spirer poursuit : « En tant que président et chef de l'exploitation, je me concentre sur la poursuite de la croissance, de l'évolution et de l'expansion stratégiques grâce à l'innovation et à la technologie sur le plan des services. »

Lee Spirer fait maintenant partie de l'équipe d'experts dévoués et entreprenants qui aident à transformer J.S. Held. Découvrez notre histoire , et soulignez avec nous ce jalon important, notre 50e anniversaire et nos célébrations au jsheld.com.

À propos de J.S. Held

J.S.Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 professionnels desservent des entreprises sur six continents, dont 81 % des cabinets d'avocats du Global 200, 70 % des 20 meilleures compagnies d'assurance selon Forbes (85 % des 50 meilleurs assureurs multirisques NAIC) et 65 % des sociétés membres du Fortune 100.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets d'avocats et ne fournissent pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

Kristi L. Stathis | Relations publiques mondiales | +1 786 833-4864 | [email protected]

