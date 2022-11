JERICHO, New York, 21 novembre 2022 /CNW/ - J.S. Held, une société spécialisée et mondiale d'experts-conseils, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Frostbyte Consulting (Frostbyte). Située à Calgary, en Alberta, Frostbyte offre des services de conseil et de technologie en matière d'environnement, de santé et de sécurité (ESS), de développement durable et de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l'échelle mondiale.

Frostbyte conseille les clients sur un large éventail de questions où l'entreprise et l'environnement se rencontrent, et fournit des solutions qui couvrent les ESG et la gestion du développement durable, la gestion ESS, la conformité réglementaire, la transformation numérique, et le soutien pour la mise en œuvre de logiciels de bout en bout et l'optimisation des processus.

« J.S. Held est en train d'acquérir un chef de file mondial en matière de conformité ESS et de solutions d'information commerciale. L'équipe de Frostbyte apporte à la société une expertise technologique et des conseils de pointe en matière d'ESG et d'ESS et renforce nos solutions de développement durable », a déclaré Paul Banks , vice-président directeur et directeur du cabinet Environnement, santé et sécurité chez J.S. Held. Il a ajouté : « Nous sommes ravis de ce que cet ajout apporte à nos clients alors qu'ils sont confrontés à un paysage ESG en constante évolution et s'efforcent d'atteindre leurs objectifs de développement durable. »

La passion du fondateur et chef de la direction, Steven Andersen , pour le développement durable, particulièrement en ce qui concerne le traitement et la réduction des impacts environnementaux de l'industrie lourde, a mené à la fondation de Frostbyte il y a 20 ans. Depuis, l'entreprise est devenue un groupe diversifié d'experts en ESS, en ESG et en développement durable, d'analystes des risques et de spécialistes de l'intégration des technologies.

« Depuis le début, Frostbyte offre des solutions d'affaires durables pour aider nos clients à relever des défis complexes en matière d'ESS et de gestion des risques qui évoluent continuellement », a déclaré M. Andersen . « En unissant nos forces à celles de J.S. Held, nous obtenons des ressources et des experts supplémentaires provenant de divers milieux et disciplines qui complètent les compétences de notre équipe. »

Les clients de Frostbyte auront maintenant accès à la gamme élargie de services de J.S. Held dans les domaines suivants : environnement, santé et sécurité; cybersécurité; enquêtes mondiales; juricomptabilité; dommages économiques et évaluation; restructuration, redressement et mise sous séquestre; architecture et génie judiciaires; consultation en matière de dommages aux biens et aux infrastructures; reconstruction après accident; conseils en matière de construction; cautionnement; consultation en matière d'équipement; et stratégie, évaluation et différends en matière de propriété intellectuelle.

