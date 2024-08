JERICHO, New York, 15 août 2024 /CNW/ - Le cabinet d'experts-conseils mondial J.S. Held, qui célèbre fièrement ses 50 années de transformation, annonce la reconnaissance de ses experts en services-conseils en construction dans le guide Who's Who Legal (WWL) : Construction 2024. Cette reconnaissance souligne la position de J.S. Held en tant que leader dans la prestation de services consultatifs spécialisés pour les projets de construction complexes, les réclamations et les différends à l'échelle mondiale.

La société d’experts-conseils mondiale J.S. Held célèbre la reconnaissance d’experts dans Who’s Who Legal : Construction 2024. (PRNewsfoto/J.S. Held)

WWL : Construction offre une analyse approfondie des avocats et des experts en construction d'élite dans le monde, ainsi que des futurs leaders dans le domaine. Les experts reconnus de J.S. Held ont été sélectionnés pour leur expérience et leur expertise exceptionnelles dans le règlement de conflits complexes dans le domaine de la construction entre plusieurs territoires de compétence par le biais de litiges, de la médiation et de l'arbitrage.

Le cabinet Global Construction Advisory de J.S. Held fournit une expertise technique, financière et stratégique aux clients qui participent à des projets et à des litiges d'ingénierie et de construction, y compris les retards, les montants et les normes de diligence.

L'équipe de direction élargie, structurée pour conseiller les clients à l'échelle mondiale, comprend :

Mark Cohen, un expert de 33 ans dans le règlement des différends, les conseils sur les projets, l'analyse des réclamations et la gestion des risques couvrant un large éventail de projets nationaux et internationaux. M. Cohen, reconnu comme étant « excellent à la barre, grâce à sa préparation minutieuse et à ses connaissances spécialisées, a commenté la reconnaissance de l'équipe :

« Nous sommes honorés que tant de nos experts soient reconnus dans Who's Who Legal : Construction 2024. Cette reconnaissance reflète la profondeur de l'expertise et l'engagement envers l'excellence au sein de notre équipe mondiale. Je suis particulièrement fier de la façon dont nos experts sont constamment décrits comme étant excellents sur le stand, grâce à une préparation minutieuse et à des connaissances spécialisées. Cela témoigne des normes élevées que nous maintenons dans toutes les régions. »

Responsable pour l'Amérique du Nord - Wiley Wright, qui compte plus de 40 ans d'expérience dans la juricomptabilité et l'analyse des dommages économiques, en mettant l'accent sur la construction, les contrats gouvernementaux et l'assainissement de l'environnement et les attributions. M. Wright, qui est connu pour son « excellente réputation dans le domaine de la construction et pour ses revendications contractuelles du gouvernement », et pour « son travail de grande qualité », partage certaines des reconnaissances envers son équipe :

« Je suis fier de la reconnaissance de notre équipe nord-américaine dans Who's Who Legal. Nos experts sont félicités d'avoir été d'excellents témoins et d'avoir été très expérimentés.Il est particulièrement gratifiant de voir nos leaders de demain reconnus pour leur « grand souci du détail » et leurs compétences impressionnantes en communication et en analyse.Cela démontre la force de notre expertise actuelle et des talents prometteurs que nous développons pour l'avenir. »

Responsable pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie - Gary Kitt, arpenteur agréé, constructeur agréé, arbitre agréé et arbitre agréé par la FIDIC, possède plus de 40 ans d'expérience dans les projets de construction et d'ingénierie dans le monde entier. Kitt, dont « la richesse de son expérience et de sa réputation sur le marché de la construction au Royaume-Uni est inégalée, souligne certaines des reconnaissances pour son équipe :

« Les remerciements que notre équipe de l'EMOA a reçus soulignent ses capacités exceptionnelles. Nos experts basés au Royaume-Uni sont félicités pour leur 'riche expérience' et leur 'réputation sur le marché britannique des revendications de construction. Nous avons des membres d'équipe reconnus pour leur capacité à simplifier l'art obscur de l'analyse des retards en prose simple, et d'autres ont été notés comme étant très brillants, motivés et l'un des meilleurs. Certains possèdent une compréhension approfondie des détails techniques de l'analyse des perturbations, tandis que d'autres sont félicités d'avoir été nommés régulièrement des experts quantiques possédant une vaste expérience et des compétences de pointe en rédaction de rapports. Nous sommes également reconnus pour notre capacité à bien répondre aux questions et à fournir des renseignements clairs aux tribunaux, à saisir les détails tout en résumant succinctement les principaux enjeux, et pour notre capacité à être des praticiens solides et à l'esprit commercial. Nos leaders de demain sont reconnus pour leur capacité à "expliquer les questions quantiques complexes de façon claire et concise" et pour leur "diligence exceptionnelle" et leur "professionnalisme incroyable et leur conscience. Cet éventail de compétences illustre notre engagement envers l'excellence dans tous les aspects des services-conseils en construction. »

Responsable pour l'Espagne et l'Amérique latine - Enrique Abiega, qui combine son expérience en tant qu'ingénieur industriel et un MBA (avec distinction) de l'INSEAD. Enrique compte plus de 20 ans d'expérience de travail auprès d'employeurs et d'entrepreneurs dans les domaines de la gestion des contrats et des réclamations, des appels d'offres, du règlement des différends et des litiges. Abiega, décrite comme étant « crédible et fiable » et possédant « toutes les capacités techniques nécessaires pour faire un excellent travail », exprime sa reconnaissance envers son équipe :

« Je suis fier de la reconnaissance que notre équipe en Espagne et en Amérique latine a reçue. Nous avons plusieurs experts bilingues reconnus, tous des collègues qui ont commencé avec nous dans le monde des différends découlant de l'exécution de projets, et qui ont grandi et se sont développés avec nous - et plus encore¨

Nos experts sont félicités d'être crédibles et fiables et de posséder toutes les capacités techniques nécessaires pour faire un excellent travail. Certains membres de l'équipe sont reconnus pour leur approche pratique, et ils travaillent rapidement pour transmettre l'information nécessaire pour mener une analyse en peu de temps. Nos leaders de demain sont reconnus comme des experts en analyse des retards qui sont fantastiques pour expliquer les problèmes techniques de construction. En Amérique latine, nous sommes reconnus pour être des professionnels fantastiques qui apportent des connaissances approfondies de l'industrie et une bonne compréhension des besoins stratégiques. Cela reflète notre engagement à fournir des services de premier ordre à nos clients dans cette région diversifiée. »

L'équipe de conseillers en construction de J.S. Held comprend près de 200 professionnels qui servent des clients sur six continents, dans plus de 15 langues. Les experts de J.S. Held aident les clients à résoudre les problèmes difficiles qui surviennent dans les projets d'ingénierie et de construction par toutes les formes de règlement des différends. L'entreprise a un engagement inébranlable à fournir des analyses et des témoignages clairs et défendables sur les enjeux en question. L'équipe possède une vaste expérience dans la prestation de témoignages d'experts et est reconnue pour son approche axée sur « l'enseignement », plutôt que sur « la narration ». Plutôt que de fournir uniquement une opinion à un juge, à un jury ou à un tribunal, J.S. Held experts communique des faits clés et des théories pertinentes de façon claire et logique. De la découverte à la décision, J.S. Held fournit les connaissances et les renseignements nécessaires pour offrir l'expertise appropriée sur les questions complexes de construction.

Jonathon Held, directeur général de J.S. Held, a déclaré : « Cette reconnaissance de Who's Who Legal souligne notre engagement à offrir une expertise et des solutions novatrices dans le monde complexe des services-conseils en construction. Cela reflète non seulement l'excellence individuelle de nos experts, mais aussi notre dévouement collectif à transformer l'industrie grâce à des analyses précises, des renseignements fiables et une intégrité inébranlable. »

Apprenez-en davantage sur les experts dévoués et entrepreneuriaux qui aident à transformer J.S. Held, explorez notre histoire et célébrez cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous à jsheld.com.

