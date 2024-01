JÉRICHO, N.Y., le 16 janv. 2024 /CNW/ - La société d'experts-conseils de calibre mondial J.S. Held élargit l'équipe de direction stratégique qui supervise sa pratique de consultation en construction en croissance rapide. Pour en savoir plus sur l'expansion de l'équipe, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=EmBcSp-j3YA .

L’équipe de direction et de pratique de conseil en construction de calibre mondial de J.S. Held

La pratique de conseil en construction de calibre mondial de J.S. Held fournit une expertise technique, scientifique, financière et stratégique à des clients impliqués dans des projets et des différends en matière d'ingénierie et de construction, y compris en ce qui concerne les retards, les quantums et les normes de diligence. Sous la direction de Mark Cohen , un expert possédant 33 ans d'expérience en résolution de conflits, en consultation de projets, en analyse des demandes d'indemnisation et en gestion des risques couvrant un large éventail de projets nationaux et internationaux, l'équipe de direction élargie, structurée pour conseiller les clients à l'échelle mondiale, comprend :

Le responsable pour l'Amérique du Nord - Wiley Wright , qui compte plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la juricomptabilité et de l'analyse des dommages économiques, en particulier sur la construction, les contrats gouvernementaux, les mesures d'assainissement de l'environnement et les allocations.

Le responsable pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie - Gary Kitt , qui est expert-géomètre, constructeur, arbitre et adjudicateur agréé de la FIDIC. Il possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la construction et des projets d'ingénierie à l'échelle mondiale.

Le responsable pour l'Espagne et l'Amérique latine - Enrique Abiega , qui allie son expérience d'ingénieur industriel à un MBA (avec distinction) de l'INSEAD. Enrique compte plus de 20 ans d'expérience professionnelle au service d'employeurs et d'entrepreneurs travaillant dans la gestion des contrats et des réclamations, les appels d'offres, ainsi que les processus de règlement des différends et des litiges.

Notre équipe de conseillers en construction, composée de près de 200 professionnels, sert ses clients et fournit des témoignages d'experts dans plus de 15 langues, mettant à profit des décennies de connaissances techniques et d'expérience sur le terrain pour aider à la réalisation de projets à tous les niveaux et à toutes les étapes de la construction. Depuis le début du projet jusqu'à son exécution, chaque projet réussi est le résultat d'un plan complet et d'un soutien constant. Notre équipe de services de soutien de projet au sein du conseil en construction est un chef de file du marché qui fournit des services de représentation du propriétaire, de gestion de projet, de planification et d'estimation partout aux États-Unis. Notre équipe de règlement des différends offre des services de consultation et de témoignage d'experts sans pareil aux clients impliqués dans des règlements complexes relatifs à la construction, des litiges et des arbitrages partout dans le monde.

Nos ressources, nos capacités et notre expérience mondiales nous ont permis de soutenir des milliers de projets dans différents secteurs, couvrant plus de 80 pays et six continents, pour le compte de cabinets d'avocats internationaux et nationaux, d'entrepreneurs spécialisés dans la construction, de propriétaires de projets, de grands fournisseurs d'équipement, et de sous-traitants spécialisés.

Les experts dans le domaine des services-conseils en construction de J.S. Held sont reconnus comme des leaders d'opinion de l'industrie, et considérés par leurs pairs et leurs clients comme des professionnels éminents en matière de quantum, de retard et d'expertise technique. Ces experts sont reconnus pour leurs connaissances approfondies et leur expertise dans la gestion de problèmes de construction complexes et pour leurs points de vue objectifs. Nos experts en construction comprennent des ingénieurs, comptables et entrepreneurs généraux professionnels et agréés, des spécialistes de la gestion de la construction, des estimateurs, des experts-géomètres, des planificateurs et des experts en Code du bâtiment, qui agissent comme conseillers de confiance, offrant une gamme diversifiée d'expertise qui aide les clients à gérer des questions complexes à travers un large éventail d'industries et de régions géographiques.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet mondial d'experts-conseils qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels agissent à titre de conseillers de confiance auprès d'organisations confrontées à de grands enjeux qui exigent une attention urgente, une intégrité solide, une analyse claire et une compréhension des actifs corporels et incorporels. Le cabinet offre une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de composer avec des situations complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

J.S. Held, ses sociétés affiliées et ses filiales ne sont pas des cabinets comptables agréés et ne fournissent pas de services de vérification, d'attestation ou d'autres services d'expertise comptable. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Titres offerts par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC ou Ocean Tomo Investment Group, LLC, faisant partie de J.S. Held, membre de la FINRA et de la SIPC. Tous droits réservés.

